Se den i aksjon: Musk vil at denne bilheisen skal bli del av din trafikk-hverdag

I Elon Musk-land er veien kort fra idé til prototype. Sent i vår lanserte han sitt nye selskap, the Boring Company.

Selskapet skal bore tunneler under byer. I tunnelene fraktes biler på skinner i høy hastighet til sin destinasjon.

Denne uken publiserte han videoer som viser en tidlig versjon av heisanordningen som skal frakte kjøretøy fra gateplan og ned i det planlagte tunnelsystemet.

I en annen video ser vi heisanordningens stålskjelett.

Går dypt

Heiser til bil er ingenting nytt, og brukes allerede på fabrikker, i transport av nye biler og til og med i private hjem.

Det spesielle med Musk sine heiser er at de kan bli en del av hverdagen til svært mange mennesker dersom hans drøm om et transportsystem under Los Angeles går i oppfyllelse.

Heisene vil nødvendigvis måtte gå svært dypt, ettersom tunnelene skal bores under eksisterende rør- og kloakksystemer.

Musk har tidligere uttalt at det «egentlig ikke finnes en grense for hvor dypt vi kan grave».

Testing The Boring Company car elevator A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Jul 25, 2017 at 11:26pm PDT