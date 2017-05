Elon Musk vil lage nettverk av tunneler, bygget med tunnelboremaskiner som jobber ti ganger raskere enn i dag

Tesla- og SpaceX-sjef Elon Musk lanserte i helgen sitt nye selskap, the Boring Company, som skal bore tunneler.

En ganske rett frem forretningsidé, skulle en tro, men Musk planlegger å bygge tunneler raskere enn noen andre, og hensikten er ikke først og fremst å grave seg gjennom fjell, men å skape nye veinett under bakken i store byer.

Det var i fjor Musk først lanserte tanker om å bygge tunneler under hjembyen Los Angeles for å redusere trafikkorkene i byen.

Tidligere i år ble det klart at han ville gjøre alvor av tankene. I et intervju med Wired sa han at planen var å bygge en tunnelboremaskin som skal kunne grave raskere enn noen annen løsning på markedet.

I helgen fortalte han mer om planene, og viste en video som illustrerte visjonen under en TED-konferanse i Vancouver i Canada fredag.

Vil bygge seg nedover

Musk ønsker å bygge et intrikat tunnelsystem under byen, hvor biler plasseres i sleder som sendes i 200 kilometer i timen i tunnel, og ender opp på den kanten av byen de skal være.

Bilene kjører om bord i en tunnel-slede på gateplan. Foto: The Boring Company

I videoen vises en bil som kjører inn på en plattform, som så heises ned i en tunnel, og sendes avgårde til destinasjonen.

– Vi prøver å grave et hull under L.A. Og det er for å skape begynnelsen av det som forhåpentligvis blir et 3D-nettverk av tunneler for å lette trafikkorker, sa Musk.

Musk ser for seg et nettverk av tunnelen i ulik dybde under byen. Foto: The Boring Company

Man mener at det egentlig ikke finnes noen grense for hvor mange tunnelnivåer det er mulig å lage, og at man kan grave så dypt man bare vil.

Han mener derfor at det skal være mulig å bare grave flere tunneler etter hvert som de når sin kapasitet.

Sømløs integrering i byens gater

Han fortalte at det er viktig at tunnelenes inn- og utgang kan integreres sømløst i byene. Derfor vil de bruke en løsning med bilheis, som i konseptskissene ikke tar mer plass enn et par gateparkeringsplasser.

Elon Musk under et besøk i Oslo. Foto: Eirik Helland Urke

Musk påpeker at de som mener tunneler er for dyre å bygge, har rett. Han viser til en utvidelse av Los Angeles' t-banesystem, som kostet to milliarder dollar (17 mrd. kr) for fire kilometer. Han mener at kostnadene må reduseres til maks en tidel av dagens priser.

Han mener det kan gjøres ved å redusere tunnelenes diameter, slik at de bare trenger plass til selvkjørende sleder i én retning.

En annen forbedring han ser for seg er å bygge en tunnelboremaskin som kan jobbe kontinuerlig, uten behov for stans når tunnelveggene skal forsterkes og annet.

Målet er ifølge Musk å grave i et høyere tempo enn en snegle beveger seg.

Tunneler bedre enn flyvende biler

Musk mener tunneler er et bedre fremtidsscenario enn flyvende biler, ettersom slike vil være støyende og har et potensial til å forårsake ulykker.

Dette bildet dukket opp på Instagram, og skal ha blitt publisert av en ansatt ved SpaceX. Bildet har senere blitt fjernet. Business Insider lagret imidlertid en skjermdump av Instagram-posten før det ble fjernet. Foto: Business Insider

Musk mener også at tunnelboreprosjektet kan komme Hyperloop til gode.

Hyperloop er en foreslått ny transportmetode for å sende kapsler i vakuumtunneler i lydens hastighet.

Musk mener at siden tunneler må kunne klare fem til seks atmosfærers trykk for å motstå grunnvannspeilet, så det vil ikke være noe stort problem å bruke tunneler uten større modifikasjoner.

The Boring Company er ifølge Musk selv ikke noen tidkrevende geskjeft. Han anslår at han bruker to eller tre prosent av tiden sin på dette.

Det er ingen fulltidsansatte i selskapet, som er bemannet av folk som gjør turnustjeneste og deltidsansatte.

Han sier at de har kjøpt noen brukte maskiner, og at prosjektet tikker og går på siden. Men de gjør fremskritt, forteller han.

Selskapet har allerede begynt å grave ved SpaceX-hovedkvarteret i Los Angeles. Ifølge Wired skal en 9,1 meter bred, 15 meter lang og 4,5 meter dyp tunnel være gravd ut allerede.

Kunne drevet Ulriken på under to måneder

Tunnelboremaskiner er og har vært tatt i bruk i mange tunnelbyggeprosjekter. De siste årene har de i større grad vært tatt i bruk i Norge også.

Tunnelboremaskinen som brukes til å drive Follobane-tunnelen. Foto: Mari Gisvold

I praksis fungerer disse ved at et borehode borer hull i fjell eller andre masser, og transporterer massene ut. Gripearmer skyver maskinen fremover under boring.

En tunnelboremaskin er laget for å håndtere massene den skal bore i, så en maskin laget for å bore under for eksempel Los Angeles vil ikke nødvendigvis fungere under Oslo uten modifikasjoner.

Tunnelboremaskinen som graver ny tunnel i Ulriken i Bergen borer 15 meter om dagen, og planen er at det skal ta halvannet år å drive tunnelen.

Om Elon Musks visjoner om ti ganger raskere boring hadde vært realisert her, ville i tilfelle tunneldrivingen vært gjennomført på under to måneder.

Hvorvidt The Boring Company vil klare å drive tunneler så raskt som Musk håper, gjenstår imidlertid å se.