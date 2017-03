Den første fullskala Hyperloop-banen vises frem

Hyperloop One har vist frem de første bildene av fullskalaanlegget sitt utenfor Las Vegas i Nevada i USA.

Fullskala betyr i dette tilfellet at komponentene er i den skalaen de eventuelt vil produseres i. For testbanen er bare 500 meter lang.

Rørene Hyperloop skal gå i har en diameter på 3,3 meter, og danner grunnlaget for det Hyperloop One beskriver som et funksjonelt Hyperloop-system.

Systemet, kalt DevLoop, skal demonstreres offentlig en gang før sommeren.

Bildene ble vist frem i forbindelse med Hyperloop Ones deltakelse på Middel East Rail-konferansen i Dubai denne uken.

Selskapets direktør, Rob Lloyd, hevder at de nå er posisjonert til å kunne levere den første fungerende Hyperloop-installasjonen.

Dette er det første fullskala testanlegget for Hyperloop. Foto: Hyperloop One

Skal bli 3,2 kilometer lang

Til nå har Hyperloop One demonstrert en prototype av fremdriftssystemet. Dette ble testet i mai i fjor, hvor prototypen ble testet i friluft, og ikke i et lavtrykkrør.

Selv om en 500 meter lang testbane er et godt stykke unna det som trengs for å teste et komplett system, er det et håndgripelig resultat, og et viktig steg på veien mot et ferdig system.

DevLoop er utstyrt med vakuumpumpe som vil gjøre det mulig for Hyperloop One å teste forskjellige løsninger.

Når testbanen er ferdig bygget, skal den være 3,2 kilometer lang.

Forsøker å overtale gulfstatene

Testbanen bygges i Nevada-ørkenen. Foto: Hyperloop One

At fremdriften ble vist frem under transportkonferansen i Dubai var ikke tilfeldig. Hyperloop One forsøker å selge inn et nettverk av Hyperloop-baner i Gulf-statene, og ser for seg at transportmetoden kan knytte landene tettere sammen, og skape en samlet økonomisk blokk.

Fire av de seks landene i Golfrådet (GCC) har ifølge Lloyd vist interesse, men han ønsker ikke å si hvilke, skriver Bloomberg. De forente arabiske emirater, Kuwait, Bahrain, Saudi-Arabia, Oman og Qatar er de aktuelle statene.

Men Hyperloop One konkurrerer med et eksisterende initiativ for å knytte landene sammen med jernbane.

Hyperloop One forsøker å selge inn et Hyperloop-system som kan knytte landene på den arabiske halvøyen tettere sammen. Foto: Hyperloop One

Lloyd mener imidlertid at gulfstatene vil være et av de beste stedene i verden å introdusere Hyperloop. Det kan gjøre reisen mellom Dubai til Abu Dhabi mulig å gjennomføre på 12 minutter, eller til Riyadh på 48 minutter.

Disse reisene tar i dag henholdsvis 1,5 timer og 9 timer i bil.

Europa på kartet hos de to største

Selskapet har også gjort fremstøt i India, og ser muligheter i Australia, Canada, og deler av Nord-Europa, sier Lloyd til Bloomberg.

Vakuumpumpesystemet til testbanen i Nevada. Foto: Hyperloop One

Konkurrent Hyperloop Transportation Technologies har på sin side også gjort fremstøt.

De har signert en avtale om å utforske muligheten for bygging av en Hyperloop mellom Brno og Bratislava i Slovakia.

Nylig annonserte de også at de skal etablere et forsknings- og utviklingssenter i Toulouse i Frankrike.