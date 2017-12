Her setter Hyperloop ny fartsrekord

Virgin Hyperloop One melder at de har satt en ny fartsrekord på testbanen i Nevada-ørkenen i USA.

Fredag forrige uke klarte de å oppnå en hastighet på 387 kilometer i timen. Dette er langt unna topphastigheten på rundt 1200 kilometer i timen, som er målet.

Testen ble imidlertid utført med en fullskala Hyperloop-kapsel, ved DevLoop-anlegget.

Her er det installert et vakuumrør på nær 500 meter (1640 fot), som med tiden skal utvides til 3,2 kilometer. Det går ikke frem av pressemeldingen hvor langt røret var da testen ble gjennomført.

Musk hevder han har fått tillatelse til å bygge Hyperloop: – Betyr i praksis ingenting

Testet nytt utstyr

Under testen ble også en ny luftsluse testet ut. Dette er en komponent som lar Hyperloop-kapselen gå fra atmosfærisk trykk til nær vakuum, uten at kapselen må befinne seg i røret mens trykket senkes. Lufttrykket i røret tilsvarer en høyde på 60960 meter over havet.

Alle komponentene fungerte som ventet under testen, melder Virgin Hyperloop i en pressemelding. Hyperloop-kapselen svever gjennom kapselen ved hjelp av magnetisk levitasjon.

Rekorden de satt er noe raskere enn forrige Hyperloop-rekord på 324 kilometer i timen, satt ved SpaceX' testanlegg i California. Dette anlegget er imidlertid ikke et fullskalaanlegg.

DevLoop-anlegget i Nevada er et fullskala testanlegg. Bilde: Virgin Hyperloop One

Og sammenlignet med eksisterende skinnegående teknologi som maglev, er heller ikke disse hastighetene spesielt imponerende. I 2015 oppnådde et tog på en japansk testbane en hastighet på 603 kilometer i timen, uten at et vakuumrør som somluttet den var nødvendig.

Hyperloop Ones forrige rekord var på 309 kilometer i timen.

Richard Branson inn som styreleder

Samtidig melder selskapet, som fikk Virgin inn på eiersiden i oktober, at Richard Branson overtar som styreleder i Virgin Hyperloop One.

Branson, som blant annet eier flyselskapet Virgin Atlantic og det private romfartsselskapet Virgin Galactic, tar over for grunnlegger Shervin Pishevar. Pishevar gikk nylig av etter å ha blitt beskyldt for seksuell trakassering.

Virgin Hyperloop One har også sikret seg ny kapital på 50 millioner dollar gjennom to risikokapitalinvesteringer. Til sammen har selskapet skaffet 295 millioner dollar siden oppstarten i 2014.

Administrerende direktør i Hyperloop One, Rob Lloy, sier i pressemeldingen at de nye investeringene sikrer de har en robust finansiell plattform i 2018.

Flere jobber med Hyperloop

Virgin Hyperloop One (VHO) er ikke det eneste selskapet som jobber med utvikling av teknologien. Konkurrenten Hyperloop Transportation Technologies (HTT) har åpnet et forsknings- og utviklingssenter i Toulouse i Frankrike, og bygger sin første passasjerkapsel.

Et annet selskap, Arrivo, skal bygge et system i Colorado i USA. HVO forsøker å få bygget en Hyperloop mellom Dubai og Abu Dhabi, mens HTT har signert en intensjonsavtale om å bygge en bane mellom Brno og Bratislava i Slovakia.

I Norge ønsker Sintef å bygge et testanlegg i Trøndelag.