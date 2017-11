Gründeren ble kastet ut av Hyperloop One. Nå lager han et liknende system i Colorado

Ingeniøren ble kastet ut av hyperloop-selskapet han var med å starte (se faktaboks), men Brogan BamBrogan har ikke gitt opp Elon Musk-konseptet helt.

Nå har hans nye selskap Arrivo inngått avtale med Colorados transportmyndigheter og den regionale tollmyndigheten E-470 om å bygge et hyperloop-inspirert transportsystem i Denver-regionen i USA.

Arrivo har imidlertid stukket hull på en del av hyperloop-systemets x-faktor. BamBrogan har nemlig gått bort ifra ideen om at kapslene skal sendes gjennom et nært vakuum. Det er for dyrt og komplisert med rør i nær vakuum, forteller BamBrogan til Wired.

I likhet med Hyperloop One vil kapslene sveve over skinnene ved hjelp av elmotorer og magnetisk levitasjon. Bilder og video Arrivo har sluppet i forbindelse med annonseringen viser at kapslene kjører gjennom rør, med enkelte åpne områder. Wired skriver at skinnene vil bli lagt i rør for å holde barn og rusk vekk fra banen.

Kapslene kommer i flere forskjellige utførelser. Bilde: Arrivo

320 kilometer i timen

Brogan BamBrogan Tidligere SpaceX-ingeniør Brogan BamBrogan startet Hyperloop One sammen med Shervin Pishevar i 2014. Selskapet jobber med å kommersialisere Elon Musks Hyperloop-konsept og viste i august frem en prototype av systemet som gikk i over 300 kilometer i timen. Bambrogan var imidlertid da for lengst ute av selskapet. Ifølge Recode ble medgründeren presset ut av selskapet i fjor sommer. Bambrogan saksøkte selskapet, men kom til enighet noen måneder etterpå. Tidlig i år startet han Arrivo sammen med blant andre Knut Sauer, som forlot Hyperloop One samtidig som Bambrogan.

Luftmotstanden gjør sitt for å bremse kapslene, og Arrivo sier at enhetene har en toppfart på rundt 320 kilometer i timen (200 mph).

– Teknologien vår er ikke hastighetsbegrenset. Men det koster gjerne mye mer å kjøre bare litt raskere, og vi prøver å være kommersielt sensitive, sier BamBrogan i en video.

Systemet konsentrerer seg om regionale områder og har som ambisjon å få slutt på trafikken. Det skal dekke alle urbane deler av Denver på mindre enn 20 minutter og konsentrerer seg om transportetapper på mellom 20 og 100 kilometer.

Trafikkmyndighetene i Colorado skriver at en kjøretur fra flyplassen til Denver sentrum tar rundt 1 time og ti minutter i kveldstrafikken. Med Arrivo skal denne turen ta ni minutter.

Slik kan vi få Hyperloop til Norge: Med noen tilpasninger av konseptet

Arrivo samarbeider med motorveimyndighetene bak E-470 slik at systemene kan integreres. Bilde: Arrivo

Én kapsel hvert sekund

Systemet har altså klare likheter med de magnetiske svevetogene vi ser i Japan og Kina. Arrivo vil ha færre folk inn i mindre, men mange flere kapsler, med høy frekvens.

– I stedet for at et tog med 400 personer går hvert 10. minutt, kan vi sende én kapsel med 20 personer hvert sekund, sier BamBrogan til Fortune.

Selskapet utvikler flere versjoner av kapslene sine. Noen skal frakte personer, andre vil kunne bære biler, mens andre igjen vil frakte varer.

– Vi nærmer oss et maksimalt antall veier mange steder i Colorado. Arrivo har en unik og praktisk tilnærming for å implementere hyperloop-teknologi og eliminere trafikk. På den måten forbedres transporten av folk og varer dramatisk, sier Shailen Bhatt, administrerende direktør i Colorado Department of Transportation, i pressemeldingen.

Dette skal bli starten på et helt nytt trafikksystem for LA: Elon Musk gravde opp parkeringsplassen til SpaceX på impuls

– Åpner om 4-5 år

Detaljer om økonomi og teknologi er fortsatt uklare. I første omgang skal Arrivo gjøre en mulighetsstudie sammen med transportmyndigheten for å finne ut mer om hvordan systemet skal bygges. I tillegg bygger Arrivo testfasiliteter nær motorveien E-470. Samarbeidet med E-470 gjør at Arrivo kan implementeres ved motorveien.

Selskapet regner med å åpne sin første kommersielle rute i Denver innen 4-5 år.