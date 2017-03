Nå bygges den første Hyperloop-kapselen

Hyperloop Transportation Technologies (HTT) melder at de er i gang med byggingen av den første fullskala passasjerkapselen til sitt Hyperloop-system.

Kapselen skal offisielt avdukes tidlig neste år ved HTTs nye forsknings- og utviklingssenter i Toulouse i Frankrike.

Kapselen utvikles i samarbeid med Carbures, en spansk teknologigruppe som spesialiserer seg i å bygge komposittstrukturer for blant annet luftfartindustrien, romfartsindustrien og forsvarsindustrien.

Vil brukes i første system

Målet er at kapselen skal tas i bruk i et kommersielt Hyperloop-system, som ifølge pressemeldingen snart skal annonseres.

HTT jobber med flere mulighetsstudier, og er i forhandlinger med flere land.

Bildet viser ifølge HTT komposittmaterialer til den første kapselen. Foto: Hyperloop Transportation Technoloigies

Kapselen som nå bygges skal være 30 meter lang, ha en diameter på 2,7 meter, og veie 20 tonn. Den skal ha kapasitet til mellom 28 og 40 passasjerer, og skal kunne sendes i en hastighet på inntil 1223 kilometer i timen.

– Vår drøm om å skape det neste gjennombruddet innen transport tar et stort steg fremover i dag, sier Dirk Ahlborn, administrerende direktør i HTT.

Flere jobber med Hyperloop

Å få stablet på beina den første kommersielle Hyperloop-banen er noe flere jobber med. Så langt har ingen vist i praksis at de har løst alle utfordringene knyttet til systemet, som baserer seg på transportrør i nær vakuum, hvor kapselene sendes med lydens hastighet.

Likefullt har HTT stor aktivitet, og konkurrenten Hyperloop One begynt å bygge sin første fullskala testbane i Nevada-ørkenen i USA.

Og selv om HTT mener de bygger verdens første Hyperloop-kapsel, er det også klart at den skal gjennomgå integrasjon og optimalisering etter avdukingen.

Dermed er det på ingen måte klart når den eventuelt settes i produksjon, ei heller hvor i verden den første banen eventuelt skal bygges.

HTT har imidlertid avtaler med Abu Dhabi, Tsjekkia og Slovakia om å muligens bygge Hyperloop der om det lar seg gjøre. Hyperloop One ser for seg å bygge sin første bane mellom Dubai og Abu Dhabi, men det forutsetter at de klarer å overtale Golf-landene til å bygge denne i tillegg til, eller i stedet for, jernbane.

Så inntil videre er den annonserte kapselen å betrakte som et lokomotiv uten noen kompatibel jernbane.

Dirk Ahlborn, administrerende direktør i HTT. Foto: Marius Valle

Tror på transportrevolusjon

Om noen av aktørene lykkes, tror optimistene imidlertid at vi står overfor en ny transportrevolusjon, som kan ta deg fra bysentrum til bysentrum på langt kortere tid enn hva som er mulig med luftfart eller hurtigtog i dag.

HTT-direktør Ahlborn sa i fjor til Teknisk Ukeblad at de skal bygge en testbane i full skala i USA, og at den skal åpnes innen utgangen av 2018.

Han så også for seg at Norge kunne være et aktuelt marked:

– Norge er et av de landene i verden det reises mest i, og nordmennene er blant dem som flyr oftest. Jeg syns derfor det er et veldig interessant land. Du må planlegge ruten godt, og se på hva som er en fornuftig kostnad, men det er ikke noe du ikke ville måtte forholde deg til om du planlegger andre transportmidler, som for eksempel høyhastighetstog.