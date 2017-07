Den såkalte Hyperloop-tillatelsen: – Betyr i praksis ingenting

Tesla-gründer Elon Musk har fått mye oppsikt for tweeten om at myndighetene angivelig skal ha gitt The Boring Company tillatelse til å bygge en underjordisk Hyperloop-tunnel mellom New York og Washington DC. Reisetiden på banen skal ifølge Musk bli 29 minutter.

Tweeten ble først omtalt i Norge av Tek.no.

Musk twitret påstanden torsdag og har siden måttet tåle mye verbal juling i internasjonale medier.

– Finnes ikke muntlig tillatelse

En av de som går hardest ut er Wired. I en belærende tone forteller teknologinettstedet at det ikke er slik utbygging av infrastruktur i USA fungerer.

De påpeker at det ikke eksisterer noe slikt som muntlig tillatelse fra myndighetene.

En talsmann for Det hvite hus sa at administrasjonen hadde gjennomført «positive samtaler» med Musk og ledelsen i Boring Company, men ønsket ikke å gi ytterligere kommentarer, ifølge Wired.

– Et muntlig ja er selvsagt ikke det samme som et skriftlig, formelt ja, skrev Musk i en direktemelding på Twitter til Wired.

Han fortalte videre at det antakeligvis ville ta ytterligere mellom fire og seks måneder å få formell tillatelse, gitt at dette får støtte fra allmennheten.

Feil bane

Teknologinettstedet pekte videre på at Det hvite hus ikke har spesielt mye makt når det gjelder å få gjennom store, multimilliard infrastrukturprosjekter på tvers av flere delstater.

De har blant annet snakket med forsker Adie Tomer som forsker på store infrastrukturprosjekter ved The Brooking Institution.

– Det betyr i praksis ingenting, sier han til Wired.

Han påpeker at det ikke er noe feil å ha støtte fra presidenten, men at det er langt fra den banen der dette spillet pågår.

Tomer påpeker at Musk må få tillatelse fra alle delstater, byer og kommuner som blir berørt av planene.

Ordfører har ikke hørt noe

Wired peker på at dette flere steder har vært svært langdryge prosesser: Delstatene New York og New Jersey har brukt over 20 år på å bli enige om en tunnel under Hudson-elven.

Bymyndighetene i New York er blant de som ikke har hørt noe om den påståtte tillatelsen, melder Business Insider.

Også BBC har ettergått den påståtte tillatelsen som Musk skryter av, uten å komme særlig nærmere.

Ingen myndighetsorganer, ikke en gang presidenten selv, kunne ha gitt en slik tillatelse gitt kompleksiteten i en slik plan, melder BBC.