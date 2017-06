Elon Musk truer med å vende Trump ryggen

Foruten å grunnlegge elbilprodusenten tesla Motors, har Musk også etablert romselskapet SpaceX og solcellefirmaet SolarCity.

Musk er en av flere amerikanske næringslivsledere som deltar i et råd som kommer med innspill til president Donald Trump, men truer nå med å trekke seg fra dette.

Bakgrunnen for trusselen, som kom i form av en Twitter-melding onsdag, er ryktene om at Trump planlegger å trekke USA fra Parisavtalen. Trump har ikke bekreftet at han akter å gjøre dette, men sier at han vil fatte en beslutning i løpet av de kommende dagene.

Elon Musk: Vil lage hustak av solcellepaneler

Forlater rådet

Musk forteller at han har forsøkt å overtale Trump til å holde fast ved Parisavtalen.

– Vet ikke hvilken vei Paris vil gå, men jeg har gjort alt jeg kan for å gi POTUS (President of the United States) direkte råd, skriver Musk på Twitter.

På spørsmål fra en annen Twitter-bruker om hva han akter å gjøre dersom Trump gjør alvor av trusselen om å forlate Parisavtalen, svarer Musk at han i så fall vil vende ryggen til presidenten.

– Da vil jeg ikke ha noe annet valg enn å forlate rådet, skriver han.

Uber-sjefen Travis Kalanick forlot Trumps råd av næringslivstopper i februar og begrunnet dette med at han ikke ville bli sett på som en støttespiller for Trump-administrasjonen.

Musk har høstet kritikk for ikke å ha gjort det samme, men har understreket at hans deltakelse i rådet ikke må oppfattes som noen støtte til Trump.