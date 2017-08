Her svever hyperloop i over 300 kilometer i timen

Elon Musks hjertebarn hyperloop ble sist helg testet i stor skala for aller første gang, da en vogn ble sendt gjennom den nesten 488 meter (1600 fot) lange testbanen som er bygget opp i Nevada-ørkenen.

Det er selskapet Hyperloop One (HO) som står bak testen, og melder selv om den på sin hjemmeside. I mai gjennomførte selskapet den første systemtesten, da de sendte en magnetisk leviterende slede i en hastighet på 112 kilometer i timen.

Denne gangen ble imidlertid en komplett prototype av hyperloop-vognen testet - og det i mye høyere fart.

I løpet av fem sekunder akselererte den drøyt åtte meter (28 fot) lange farkosten av karbonfiber og aluminium til 309 kilometer i timen, så turen tok ikke mange øyeblikkene. Kapselen, kalt XP-1, akselererte først 300 meter, før den leviterte over skinnene en kort stund og til slutt bremset ned.

Testen skal ifølge HO være er det raskeste et hyperloop-system har kjørt noen gang. Hastigheten kan likevel ikke helt måle seg med det endelige hyperloop-målet om å transportere folk i rundt 1200 kilometer i timen - altså oppnå tett opptil overlydsfart.

Nesten vakuum

Hastigheten oppnås ved å kombinere et elektrisk framdriftssystem med mer enn 3000 hestekrefter, og elektromagnetisk levitasjon i et nesten lufttomt rørsystem, slik at friksjon og luftmotstand reduseres til et minimum.

I testen ble røret trykkavlastet ned til et lufttrykk tilsvarende rundt 61 kilometer over havet (200.000 fot).

Målet er at hyperloopen innen 2021 skal bygges ut til et transportsystem som frakter millioner av mennesker mellom verdens storbyer mer effektivt enn både tog og fly. Men den første testturen var helt ubemannet.

Dubai - Abu Dhabi og Finland - Sverige

Slik ser XP-1 ut, første generasjon Hyperloop One kapsel. Foto: Hyperloop One

Elon Musk presenterte hyperloop-konseptet i et whitepaper, og har gitt andre muligheten til å utvikle teknologien videre.

HO er et av flere selskaper som jobber med konseptet. Et annet, Hyperloop Transportation Technology (HTT), har etablert et forsknings- og utviklingssenter i Frankrike.

HTT har ikke vært fullt så åpen om sin fremgang, men fortalte tidligere i år at de jobber med bygge en hyperloop-kapsel som skal vises frem tidlig neste år.

HO jobber på sin side med mulighetsstudier for hyperloop i flere land, blant annet mellom Dubai og Abu Dhabi, samt Finland og Sverige.