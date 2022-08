Mandag morgen kollapset limtrebrua Tretten bru på fylkesvei 254 i Gudbrandsdalen. Det er andre gang på få år denne type bru kollapser, og frem til det blir klart hva som forårsaket kollapsen har Statens Vegvesen valgt å stenge 14 andre trebruer.

– Et døgn etter at Tretten bru på fylkesvei 254 kollapset, er årsaksforholdet fortsatt uavklart. Etter å ha vurdert situasjonen i dag, har vi kommet til at vi må stenge 14 tilsvarende fagverksbruer inntil til vi vet mer om årsaken, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland, i en pressemelding fra Vegvesenet.

Fem bruer i samme kommune

Av de totalt 14 fagverksbruene i tre ligger åtte i Viken fylke, mens fem ligger i Innlandet og en i Nordland fylke.

Hele fem av bruene ligger i Eidsvoll. Her er det snakk om Statsråveien bru, Stundbyveien bru, Fjell-Leet bru, Blakkesrud bru og Sletta bru.

De øvrige bruene som stenger er Moumbekken bru i Fredrikstad, Bliksland bru i Indre Østfold, Majorplassen bru i Kongsberg, Evenstad bru i Stor-Elvdal, Skubbergsenga bru i Eidskog, Ny Flisa bru i Åsnes, Norsenga bru i Kongsvinger, Tveit bru i Vang og Skytebanen bru i Grane. Stengningen av bruene vil tre i kraft så raskt som mulig.

Statens Vegvesen erkjenner at stengningene vil få konsekvenser for trafikken i de aktuelle områdene.

– Slik vi vurderer situasjonen nå, har vi ikke noe annet valg. Sikkerheten har førsteprioritet, sier Hovland.

Enig i før var-prinsippet

Beslutningen om å stenge bruene får støtte av både Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) og Innlandet og Viken fylkeskommuner.

Nygård sier han mener det virker fornuftig at Statens vegvesen følger føre var-prinsippet og stenger de tilsvarende bruene, fram til de vet mer om årsaken til kollapsen.

– Det viktigste nå er å ta vare på sikkerheten. Det skal være trygt å ferdes på norske veier, sier Nygård i pressemeldingen.

I etterkant av ulykken har Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune bedt SINTEF granske brukollapsen. Den skal også etterforskes av politiet.