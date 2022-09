Statnett: – Vi har økt beredskapen, særlig på anlegg som forsyner olje- og gassnæringen

Olje- og gassnæringen har økt beredskapen etter lekkasjene i fra gassrørledningene Nord Stream 1 og 2, som etter alt å dømme er resultat av sabotasje.

Statnetts konserndirektør for systemdrift, Peer Østli, opplyser at også Statnett har økt beredskapen etter hendelsene i Østersjøen.

– Vi har økt beredskapen, særlig på anlegg som forsyner olje- og gassnæringen, og landanleggene til utenlandskablene, sier han til Teknisk Ukeblad.

– Vi har også en generell høy beredskap på viktige knutepunkt i nettet på land.

Etteretningstjenesten har tidligere pekt på faren for russisk sabotasje på undervannsinstallasjoner, som infrastruktur knyttet til kommunikasjon, olje og gass og kraft.

Sabotasje

Etter at det ble oppdaget tre lekkasjer på rørledningene Nord Stream 1 og 2, som frakter naturgass mellom Russland og Tyskland, ble det raskt klart at det trolig er snakk om sabotasje.

Det er snakk om store hull i gassrørledningene, og målestasjoner i flere land har registrert eksplosjoner som stemmer overens med tid og sted for lekkasjene. Det etterlater liten tvil om at det er snakk om sprengninger.

Det er foreløpig ikke klart hvem som står bak sabotasjen, og russiske myndigheter avviser at de har noe med det å gjøre.

Tirsdag ble det klart at regjeringen skjerper beredskapen på norsk sokkel etter lekkasjene på gassrørledningene, men også med bakgrunn i observasjoner av ukjente droner innenfor sikkerhetssonen til en rekke oljeplattformer den siste tiden.

Equinor og flere andre oljeselskaper har i ettertid bekreftet at de har økt beredskapen på sine installasjoner, og bransjeorganisasjonen Offshore Norge hever sikringsnivået ved alle helikopterterminaler og forsyningsbaser.

Allerede i april ble beredskapen ved to olje- og gassanlegg i Norge økt, etter at PST gikk ut med en trusselvurdering som tilsa at det var økt risiko for russisk etterretningsvirksomhet, da spesielt rettet mot datainnbrudd og cyberangrep.