Lekkasjen er påvist der gassrørledningen Nord Stream 2 går.

Mandag ble det meldt om et plutselig fall i trykket i gassrørledningen, som går fra Russland til Tyskland via Østersjøen. Kort tid etter kunngjorde den danske sjøfartsmyndigheten Søfartsstyrelsen at det var observert en gasslekkasje på et sted i Østersjøen der Nord Stream 2-ledningen går.

Lekkasjen utgjør en fare for skipstrafikken i området, ifølge Søfartsstyrelsen.

Gassrørledningen Nord Stream 2 var så å si ferdig bygget og fylt med gass. Men kranen rakk aldri å bli åpnet før Russland invaderte Ukraina. På grunn av krigen valgte tyske myndigheter å ikke sette rørledingen i drift.

Siden da har Russland stengt gassleveransen til Tyskland via den gamle gassrørledningen Nord Stream 1. Russiske myndigheter hevder det skyldes vedlikeholdsproblemer, noe tyske myndigheter ikke tar for god fisk.