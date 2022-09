Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier at beredskapen på norsk sokkel blir skjerpet etter den store gasslekkasjen i Østersjøen.

– Det har i dag vært tett kontakt mellom regjeringen, politiet, Forsvaret og operatørene på norsk sokkel. På bakgrunn av dette har regjeringen besluttet å iverksette tiltak for å skjerpe beredskapen knyttet til infrastruktur, landanlegg og installasjoner på norsk sokkel. Noe av bakgrunnen er rapporter om økt droneaktivitet, sier Aasland i en epost til NTB.

Han sier videre at det pågår en kartlegging av situasjonen.

– På generelt grunnlag vil jeg si at det er stor oppmerksomhet rundt sikker drift på norsk sokkel, sier Aasland.

Situasjonen i Østersjøen blir også fulgt, forteller ministeren.

– Etter det som er fremkommet av informasjon i løpet av dagen, er det mye som kan tyde på at dette er sabotasje, sier han.

Tror det er sabotasje

Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at det er nærliggende å tro at det er snakk om sabotasje på rørledningene.

– Når vi har sett bilder fra lekkasjene og det er registrert eksplosjoner på havbunnen, så er det nærliggende å tro. Jeg hører fra de som har erfaring med dette rørledningssystemet at den type brudd og utslipp gjennom en ulykke neppe er tilfeldig. Men vi har ikke mer fast informasjon enn det, sier Støre på Dagsnytt 18 på NRK.

Han vil ikke peke på hvem som eventuelt står bak sabotasjen.

Tidligere tirsdag ga Aasland en generell uttalelse til TU, hvor han trakk frem på generelt grunnlag at sikkerheten på norsk sokkel er høy og at selskapene har stor oppmerksomhet om sikker drift.

– Vi vet ikke mer nå om årsakene til denne lekkasjen, sa han da.

Trykket falt plutselig

Mandag kveld falt trykket i gassrørledningen Nord Stream 2 plutselig fra 105 til 7 bar på kort tid. Gassrørledningen går fra Russland til Tyskland via Østersjøen. Kort tid etter kunngjorde den danske sjøfartsmyndigheten Søfartsstyrelsen at det var observert en gasslekkasje på et sted i Østersjøen der Nord Stream 2-ledningen går.

Tirsdag morgen meldte Sjöfartsverket i Sverige at også Nord Stream 1 lekker. Også danske myndigheter bekrefter at gassrørledningen, som går mellom Russland og Tyskland via Østersjøen, lekker på to steder.

To av lekkasjene er på Nord Stream 1 i svensk økonomisk sone, omtrent utenfor Simrishamn i Sverige. Nord Stream 2 lekker i dansk økonomisk sone, sørøst for Bornholm. Avstanden mellom de to lekkasjene på Nord Stream 1 er omtrent 6 kilometer, og derfra til lekkasjen på Nord Stream 2 på omtrent 75 kilometer.

Årsaken til lekkasjene er ikke fastslått. Ifølge flere observatører skyldes de neppe en ulykke. Store mengder gass skal ha lekket ut som følge av lekkasjene, men det er uklart hvor mye.

Danske myndigheter opplyser tidlig tirsdag at de øker landets beredskapsnivå for energi- og gassektoren til oransje, som er nest høyeste nivå, som følge av de tre lekkasjene. Landets myndigheter har satt krisestab, det samme har svenske myndigheter.

Danmark har dessuten sendt en fregatt til lekkasjestedet.

Svensk TV melder at målestasjoner har registrert eksplosjoner ved Nord Stream. Også i Norge er eksplosjonene registrert.

Gasslekkasjen fra Nord Stream 2, sett fra det danske Forsvarets F-16. Foto: Forsvaret i Danmark

Ukjente droner

Som Aasland også trekker frem har det den siste tiden blitt observert flere tilfeller av ukjente droner droner på plattformer på norsk sokkel, deriblant Johan Sverdrup, Gullfaks C, Snorre A og Gina Krog.

Mandag gikk Petroleumstilsynet ut med en melding hvor de oppfordrer oljeselskaper og rederier til økt årvåkenhet og påpeker at uidentifiserte droner og luftfartøy kan innebære økt risiko på flere områder.

Ptil understreker at uidentifiserte droner kan innebære økt risiko innenfor flere områder: