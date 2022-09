Det er oppdaget to lekkasjer på gassrørledningen Nord Stream 1 og én lekkasje på Nord Stream 2, etter et plutselig trykkfall mandag ettermiddag. De tre lekkasjene er oppdaget henholdsvis nordøst og sørøst for Bornholm; to i dansk farvann og én i svensk farvann.

Ifølge Bloomberg sier selskapet Nord Stream at skadene er «unprecedented», altså har de aldri sett slike skader før. Det er umulig å si når flyten i gassrørene kan gjenopptas.

Oransje nivå

Energinet i Danmark tilsvarer Statnett i Norge, men Energinet har ansvar for driften både av kraft- og gassystemet. Etter hendelsene det siste døgnet har Energistyrelsen (tilsvarende norske NVE) anbefalt Energinet å heve beredskapsnivået i både kraft- og gassektoren.

– Brudd på gassrørledninger skjer ytterst sjelden, og derfor ser vi grunn til å heve beredskapsnivået som et resultat av hendelsene vi har sett det siste døgnet. Vi ønsker å sikre grundig overvåkning av Danmarks kritiske infrastruktur for å styrke forsyningssikkerheten fremover, skriver Energistyrelsens direktør Kristoffer Böttzauw i en pressemelding.

Beredskapsnivået for den danske strøm- og gassektoren har fem trinn. Nå setter Energistyrelsen beredskapsnivået til «oransje», som er neste høyeste nivå. Det betyr at selskapene skal være oppmerksomme og innføre tiltak for å øke sikkerheten på egne anlegg, bygninger og installasjoner.

Ptil: – Sikkerhet er ekstra viktig nå

I Norge er myndighetsansvaret for kraft- og gassinfrastruktur delt i to.

Gassco, som opererer norske gassledninger, skriver til TU at de er kjent med medieomtalte hendelser knyttet til Nordstream-rørledningene og «følger situasjonen sammen med relevante myndigheter».

Petroleumstilsynet skriver at rettighetshaverne på norsk sokkel er pålagt å iverksette og opprettholde sikringstiltak for å bidra til å hindre bevisste anslag mot innretninger, samt til enhver tid ha beredskapsplaner for slike anslag.

– Norge skal være en stabil leverandør av olje og gass. Sikkerhet og sikring er alltid viktig, men med dagens trusselbilde er det ekstra viktig, sier pressekontakt Øyvind Midttun.

TU venter fortsatt på svar fra NVE og Statnett, som har ansvaret for forsyningssikkerhet og beredskap i kraftsektoren.

De tre røde punktene viser hvor det er lekkasjer på rørledningene Nord Stream 1 og 2. Illustrasjon: Sjöfartsverket

Frykter at skip kan miste oppdriften

Søfartsstyrelsen har sendt ut navigasjonsvarsel og opprettet et forbudsområde for skip. Frykten er at skip kan miste oppdrift hvis de seiler inn i området. Dessuten kan det være fare for antenning over vannet og i luften.

Forbudssonen har en radius på fem nautiske mil for skip (cirka 9,3 km) og én kilometer for fly.

Det vurderes ikke å være sikkerhets- eller helsemessige konsekvenser ved å oppholde seg eller ferdes utenfor forbudssonene. Det gjelder også for beboerne på Bornholm og Christiansø, skriver Energistyrelsen.

Gassprisen steg

Energistyrelsen skriver at det er for tidlig å si noe om årsakene til hendelsene, men at de er i tett kontakt med internasjonale partnere.

De skriver at hendelsene ikke har betydning for den nåværende forsyningen av gass til Europa og Danmark, da ingen av rørledningene var i drift.

Gassprisene steg likevel tirsdag morgen med 3,3 prosent i Europa, etter å ha falt fire dager på rad.