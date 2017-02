Slik skal de lage CO2-nøytral bensin av sol og vind

Forskere ved det tekniske universitetet Bergakademie Freiberg er i gang med et prosjekt som har som mål å fremstille CO2-nøytral bensin, ifølge en pressemelding.

Ved å ta i bruk biometanol og overskudd fra fornybar energiproduksjon, skal resultatet bli bensin produsert av strøm, som i utgangpunktet hadde måtte blitt lagret på andre måter, eller som kraftselskapene måtte betalt kundene for å bruke.

Otto-R, som den nye prosessen heter, er basert på en syngass-til-drivstoff-prosess utviklet av Chemieanlagenbau Chemnitz (CAC), som spesialiserer seg på raffinering av petroleum.

Bensin utviklet ved hjelp av Otto-R-metoden benytter ingen petroleumsprodukter i fremstillingen.

Universitetet har inngått samarbeid med Audi og Volkswagen, i tillegg til Shell og OMV.

De vokser fra 1 centimeter til 1,5 meter på fem måneder: Nå kan de bli vår nye milliardindustri

Benytter kjent prosess

CACs syngass-til-drivstoff-prosess (STF) er utviklet for å kunne fremstille bensin fra andre kilder enn råolje. Naturgass kan for eksempel brukes. Denne prosessen er allerede i bruk, ifølge CAC (PDF).

Syngass består av karbonmonoksid og hydrogen, og kan prosesseres til metanol. Dette foredles videre til bensin. Underveis i prosessen resirkuleres overflødig metanol og lette hydrokarboner.

Det tekniske universitetet Bergakademie Freiberg skal utvikle en metode for fremstilling av CO2-nøtral bensin. Foto: TU Freiberg

Å lage bensin av metanol er i seg selv ikke noe nytt. Dette ble utviklet av Mobil allerede på 70-tallet.

Den store fordelen med prosessen utviklet av CAC er at det ikke er behov for noe videre prosessering utover å stabilisere bensinen i en destillasjonskolonne.

Destillasjonen gjøres med varme fra reaksjonene i reaktorene som gjør metanol til bensin. Enkelt sagt putter man altså metanol inn, og får bensin ut.

Skal bruke biometanol

Det nytter åpenbart ikke å prøve å lage karbonnøytralt drivstoff av naturgass.

I stedet skal Otto-R-prosjektet hoppe over denne delen, og bruke biometanol. Biometanol kan fremstilles fra biomasse fra ulike kilder, blant annet avfall fra papirproduksjon.

Prosjektet er en del av «Power-to-X»-prosjektet i det tyske Copernicus-programmet, som har som mål å finne nye måter å lagre overskuddsenergi fra fornybare energikilder på.

Tanken er at den tyske energiforsyningen om noen år vil være helt dekket av vind og sol, og at det på dager med mye sol eller vind vil produseres mer enn det er behov for.

Jukser med utslippene fra lastebiler: Fjerner renseteknologi for å kutte kostnader

Fra sol til bensin

Ved å produsere bensin fra biometanol og overskuddskraft kan man sørge for at fornybar energi ikke går til spille, og å bidra til å gjøre utslipp fra biler med forbrenningsmotor karbonnøytrale.

Testanlegget ved universitetet kan produsere inntil 120 liter bensin i timen.

Rett rundt hjørnet er dette ikke. Professor Bernd Meyer ved TU Bergakademie Freiberg sier i en pressemelding at de regner med at bensinen blir tilgjengelig i 2025.

Frem til da skal Audi og Volkswagen teste drivstoffet som produseres som del av prosjektet.

Otto-R-prosessen, skal også optimaliseres i samarbeid med CAC.

Må bli en suksess: Tesla-suksessen avhenger av denne fabrikken

Karbonnøytralt jetfuel

Slik er prosessen i Audis Blue Crude-anlegg som omgjør vann og CO2 til diesel. Foto: Audi/Teknisk Ukeblad

De jobber for øvrig med å produsere karbonnøytralt drivstoff til luftfart også. Meyer sier i pressemeldingen at de kan fremstille parafin, som brukes i JET A-1-drivstoff til fly med turbinmotor.

På den måten kan også luftfart gjøres helt eller delvis karbonnøytralt.

Et eget prosjekt kalt Aireg ved universitetet jobber med akkurat dette, og benytter en prosess utviklet i Sør-Afrika. Dette prosjektet skal startes opp før sommeren.

Dette er ikke det eneste initiativet til å lage CO2-nøytrale erstatninger for fossilt drivstoff.

12 myter og fakta: Er elbilen egentlig miljøvennlig?

Flere jobber med lignende prosjekter

Denne reaktoren som brukes i Soletair-prosjektet kan konvertere hydrogen og karbon, og metan til flytende høykvalitets drivstoff som bensin og diesel. Foto: Ineratec

I Finland er prosjektet Soletair i gang. Her produseres drivstoff i en reaktor som benytter CO2 fanget fra atmosfæren, og hydrogen fra elektrolyse med strøm fra fornybar energi.

Soletair er en kompakt løsning, som gjør at det i praksis kan produseres drivstoff lokalt, så lenge det er tilgang til vann til elektrolyse.

Audi og Sunfire skapte overskrifter i 2015, da de offentliggjorde sitt «blue crude»-prosjekt, som lager karbonnøytral diesel. Dette kan gjøres i tradisjonelle prosessanlegg, og selskapet Nordic Blue Crude har inngått en lisensavtale for produksjon av slik diesel her i Norge.