Slik jobber psykologen med utbrente arbeidstakere

Tom Henning Øvrebø er for mange kjent som fotballdommer, han er UEFA-elitedommer (dømmer EM, VM og europacupfinaler). Men han er også utdannet klinisk psykolog og er spesialist innen arbeids- og organisasjonspsykologi.

På kontoret hjelper han blant annet arbeidstakere som er utbrente, og i ukens episode av Teknisk sett karriere forklarer han forskjellen på det å bare være sliten og det å bli utbrent.

– Sliten kan du bli uansett, uavhengig om det er arbeidsrelaterte forhold eller om det er andre ting i hverdagen som preger deg. Mens utbrenthet er knyttet til arbeidsrelaterte forhold. Hvis du står i arbeidsrelatert stress over tid, kan du i verste fall bli utbrent, sier han.

Han påpeker at utbrenthet er noe mer alvorlig enn det å bli sliten:

– Er du bare sliten etter en hard arbeidsuke, tar du helgen og får hvilt deg, og så føler du deg fin igjen på mandag, sier han.

Nødvendig med sykemelding

Tegn på utbrenthet som Øvrebø ser hos sine klienter er at de viser en tiltaksløshet og oppgitthet.

– De blir fortvilet og frustrerte og er i en negativ spiral de opplever at de ikke kommer ut av, sier han.

Indre uro, hukommelsesproblemer og konsentrasjonsvansker er andre tegn som også er vanlig ved utbrenthet, beskriver psykologen.

Øvrebø tenker at sykemelding er helt nødvendig for at du sakte, men sikkert skal klare å jobbe deg tilbake igjen.

Utfordrer negative tanker

Kognitiv atferdsterapi er terapiformen som Øvrebø benytter når han skal hjelpe sine utbrente klienter.

Det handler om hvordan tanker, følelser og handlinger henger sammen, forklarer han.

Tanker som har et negativt fortegn er typiske tanker som utbrente tynges av i løpet av dagen. Psykologen nevner noen eksempler:

«Jeg er ikke god nok», «jeg er verdiløs», «jeg får ikke til noe».

– I en kognitiv tilnærming vil man utfordre dette negative tankesettet og se om det kan være andre måter å se på seg selv, omverdenen og fremtiden på, sier han.

Psykologene jobber også med atferd i denne formen for terapi. Det vil si å finne aktiviteter som bidrar med glede og livslyst.

Målet med terapien er å få tanker og atferd til å påvirke følelsene i en positiv retning.

