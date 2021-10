Ny podkast: Teknisk sett karriere snakker om hvem du egentlig er i jobben

I høst har Teknisk Ukeblads karriereredaksjon tatt steget ut i podkast-univers, og startet podkasten Teknisk sett karriere.

I studioet vårt i Grensen 3 har vi snakket med mange smarte, kloke, ærlige og ikke minst hyggelige folk, som både deler av sine erfaringer, men også gir gode råd til hvordan vi alle kan få det bedre med oss selv i arbeidshverdagen.

Podkasten ble lansert i midten av oktober, og i skrivende stund kan du nå finne to episoder der du lytter til dine podkaster. Eller via nettspillerne nederst i denne artikkelen.

Arbeidsledig, deprimert sjef og trening på jobben

I første episode snakker vi med karriereveileder Elaine Bloom om hva du gjør hvis du mister jobben. I disse tider der vi står ovenfor et arbeidslivet i stor endring, med klimakrise, pandemi og digitalisering, trenger vi alle å være både mentalt forberedt. Og vi må vite hva vi konkret kan gjøre for at veien inn i arbeidslivet ikke blir lang, hvis arbeidsoppgavene du har i dag forsvinner.



Under oljekrisa i 2014 hjalp Elaine oljearbeidere i Stavanger som måtte se seg etter ny jobb. Hun møtte en gjeng mildt sagt motvillige folk.

Kjersti Flugstad Eriksen og Tuva Strøm Johannessen er journalister i Teknisk Ukeblads karriereredaksjon og står bak podkasten Teknisk sett karriere. Foto: Sebastian Hagemo

I andre episode har vi fått besøk av kommunikasjonsekspert Synneva Erland. Hun hjelper oss med å lage den perfekte «heispitchen», som er en kort presentasjon av deg selv og din kompetanse.

Konseptet «heispitch» springer ut fra ideen om at du møter drømmesjefen eller en annen du har lyst til å jobbe med i en heis. I løpet av en kort heistur har du muligheten til å si noen velvalgte ord, som gjør at vedkommende blir interessert i deg og kanskje inviterer deg til et jobbintervju eller en kaffe.

I episodene som kommer kan vi blant annet by på dette:

En ærlig og åpenhjertig samtale med konserndirektør i Veidekke Lars Erik Lund om hvordan det er å være deprimert og sjef.

om hvordan det er å være deprimert og sjef. Organisasjonspsykolog Mia Haukås er gjest, hun snakker om hvordan kommunisere med en ekstrovert kollega når du selv er introvert.

er gjest, hun snakker om hvordan kommunisere med en ekstrovert kollega når du selv er introvert. Gode råd til hvordan du kan yte bra på jobben ved hjelp av trening. Forsker Melina Meyer Magulas fra Norges Idrettshøyskole forteller hva som skjer i kroppen når du går fra å sitte stille til å bevege deg.

Tips oss

– Hvem er vi?

Vi er Kjersti Flugstad Eriksen og Tuva Strøm Johannessen, journalister i Teknisk Ukeblads karriereredaksjon. Vi skriver om alt fra hva du kan ta deg betalt som IT-konsulent til hvilke jobber som venter fremtidens teknologer.

Ny episode av Teknisk sett karriere slippes hver uke og du finner oss her:

Har du tips til gjester eller har du spørsmål til podkasten? Send oss en e-post!