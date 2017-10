Skal være klar til bruk i 2020: I dag startet testingen av verdens første autonome containerskip

TRONDHEIM: Sammen med Yara og Kongsberg Maritime har Marin Teknikk lagt siste hånd på tegningene av Yara Birkeland.

Modell er bygget og blir testet hos Sintef Ocean på Tyholt i Trondheim.

Modelltesting av Yara Birkeland i havbassenget til Sintef Ocean i Trondheim. Foto: Tore Stensvold

Yara Birkeland blir i full størrelse 80 meter lang, 15 meter bred og har plass til 120 standard 20-fots containere (TEU).

Containerskipet vil med full last stikke fem meter dypt, men bare tre meter i ballast. Normal hastighet, som også er bestemmende for skrogform, vil være seks knop, mens totalfart er 13 knop.

Kort leveringstid

Marin Teknikk har laget underlaget som nå sendes ut på anbud til aktuelle verft. Etter planen skal byggekontrakt tildeles i høst.

Ettersom skipet verken skal ha stor dieselmotor, ballastvannsystem eller hotellfasiliteter, blir det kort byggetid.

MV Yara Birkeland skal ha to azipod og to tunnelthrustere for framdrift og manøvrering. Skroget er optimalisert for 6-7 knop. Fullastet er effektbehovet bare 110 kW for å holde hastigheten i rolig sjø. Foto: Yara/Kongsberg Maritime

Framdrift og manøvrering skal besørges av et elektrisk system bestående av en batteripakke på et sted mellom 7,5 til 9 megawattimer, to elektriske azipoder og to tunnelthrustere.

MV Yara Birkeland Elektrisk, autonomt containerskip Lengde: 80 meter Bredde: 15 meter Dypgang: 6 meter Dødvekt: 3.200 tonn Lastkapasitet: 120 TEU Hastighet: 6 - 7 knop – maks 13 knop Elektrisk framdrift Batteripakke: 7,5 – 9 MWh Sensorer: Radar

Lidar

AIS

Kamera

IR-kamera Kommunikasjon: Maritim bredbåndsradio

VPN-forbindelse via Inmarsat Tidsskjema: 2017: Prosjekt besluttet, design valgt, byggekontrakt tildeles 2018: Skip leveres i andre halvår. Prøvekjøring med kaptein og mannskap, plasert i container om bord 2019: Fjernkontroll 2020: Autonom drift

Yara og Kongsberg planlegger prøvedrift fra andre halvår 2018 med et lite mannskap, plassert i en containerbasert og modulær enhet som kan løftes av. I 2019 begynner tester med fjernkontroll før skipet i 2020 skal kunne seile fullstendig autonomt mellom havnene i Porsgrunn, Brevik og Larvik.

(Ekstra) Droneselskap går fra prototype til masseproduksjon: – Alle detaljer må tenkes igjennom på nytt

Miljøgevinst

Fra Yaras utskipingskai på Herøya til Brevik er det cirka 7 nautiske mil og 30 til Larvik.

Skipet skal erstatte dagens 40.000 tungtransportturer, noe beboerne trolig vil sette pris på.

Yara på Herøya sender hvert år 20.000 fullastede containere med gjødsel til Brevik eller Larvik havn for videre skipstransport. Trailerne går tomme tilbake. Samlet distanse er rundt 1 million kilometer med et CO 2 -utslipp på 750 tonn i året.

Enova har besluttet å støtte prosjektet med 133 millioner kroner.

Ideen til et autonomt lasteskip til erstatning for trailere, fikk logistikksjef Bjørn Tore Orvik i Yara i fjor sommer. Han tenkte at det må være lettere å gjennomføre autonome skip enn autonome biler ettersom plassen og trafikkbildet er noe helt annet på sjø enn vei. Dermed tok han kontakt med Kongsberg Maritime, som slo til på ideen.

Les også: Nå fjernstyrer de taubåten i havnebassenget fra kontoret i København

Miljøgevinst

Konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara er glad for miljøaspektet og at det også er sunn bedriftsøkonomi.

– Med autonomt, elektrisk skip er det økonomi i dette, men vi kan foreløpig ikke gi eksakte tall. For oss er det ikke minst viktig å se på hvordan vi kan redusere våre egne utslipp. Reduksjon av trafikk i nærområdet vil ha mye å si for lokalmiljø, forurensning, støy og bedre trafikksikkerhet, sa Holsether til TU da planene ble presentert i mai.

Statlige bidrag

Det er plass til 120 containere på MV Yara Birkeland. Foto: Yara/Kongsberg Maritime

Olje- og energiminister Terje Søviknes annonserte og kommenterte Enova-tildelingen under den offisielle modelltestingen i Trondheim i dag:

– Envoa-støtten viser at vi lever opp til vår ambisjoner i havstrategien. Vi klare ikke en omstilling uten å tenke på bunnlinjen. Det er en styrke å kunne kombinere private og statlige midler, sa Søviknes.

Administrerende direktør Vegar Johansen sa at modelltesten i Havbassenget er historisk.

- Dette vi er vitne til her nå vil gå inn i historiebøkene. Norge led er an både på autonome og nullutslippsfartøy. Her har vi begge deler, sa han.

Sintef Ocean har kjørt et modelltestprogram sammen med Marin Teknikk for å finne fart og ytelse. Nå skal den over i slepetanken og testes i flere typer bølger.

Revolusjon

Skipsdesigner Marin Teknikk er svært stolt over å få være med på prosjektet.

- Det er fantastisk interessant å være med på dette. Det er starten på en revolusjon, sier administrerende direktør Svein Rune Gjerde i Marin Teknikk til TU.

Sammen med prosjektleder Jar Åge Vågsholm og salgsdirektør Richard Gjerde bivånet han de første testene i havbassenget i Trondheim med stolthet.

Kranene på Herøya skal være elektriske. Foto: Yara/Kongsberg Maritime

- Det er uvant å skulle designe fartøyet uten store motorer og mannskapsfasiliteter. Det er heller ikke vanlig ballastvannssystem som tar inn og ut vann. Men det er ferskvann om bord i et lukket system som kan flyttes langskips for trimming, sier Svein Rune Gjerde.

Påhengsmotor

Richard Gjerde sier at det er jobbet mye med å lage et skrog som er tilpasset hastighetsområdet skipet normalt skal seile, det vil si 6-7 knop.

- Effektbehovet er ekstremt lite når det går jevnt i 6 knop og stille sjø. Bassengtestene viser at skipet fullastet med 120 containere kan klare seg med 110 kW, tilsvarende to 70 HK utenbordsmotorer, sier Gjerde.

Vågsholm legger til at for 5 knops fart kunne det holde med en 90 HK-motor.

Skipsdesignerne sier at noe av det mest utfordrende med prosjektet er at det ikke finnes regler å forholde seg til.

- Vi jobber tett med Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og DNV GL og har godt samarbeide, men det er uvant, sier Svein Rune Gjerde.

Skipet skal også lastes og losses automatisk. Det har innvirkning på flere designhensyn, blant annet stabilitet og ballastering.

Yara Birkeland skal seile mellom Herøya ved Porsgrunn og Brevik terminal (7 NM) og Larvik (30 NM). Foto: Yara/Kongsberg Maritime

Short-list

Prosjektleder Peter Due i Kongsberg Maritime opplyser at anbudsunderlag er sendt til 6 verft, de fleste i Norge. De er i ferd med i kutte lista ned til to-tre som vil få tilsendt nytt anbudsunderlag neste uke. Tidlig i desember skal kontrakt med verft være undertegnet.

- Vi håper det blir et norsk verft. Det er flere som har ledig kapasitet, sier Due.

Kongsberg Maritime hevder å ha kontroll på utviklingen og systemsammenkobling for fjernstyring og autonomi.

- Det er selvsagt mye som fortsatt skal på plass, men jeg sover godt om natta, sier Due.

Internasjonal oppmerksomhet

Konsernsjefene i Yara og Kongsberg Maritime var til stede under bassengtestingen torsdag. De smilte fra øre til øre og var stolte som haner.

- Det er helt fantastisk hvor stor interesse dette vekker. Dette er virkelig stort, sier Geir Håøy fra Kongsberg Gruppen.

Svein Tore Holsether sier at interessen nesten er større internasjonalt enn hjemme. Ikke før Wall Street Journal skrev om prosjektet, fattet Aftenposten interesse.

- Jeg var i FN i forrige uke og snakket egentlig ikke om Yara Birkeland, men folk kom bort til meg og ville høre mer om prosjektet, sier konsernsjefen til TU.

Ivrig Kystverk

Skipet vil gå i området som dekkes av Kystverkets sjøtrafikksentral (VTS) i Brevik. Losoldermann Geir Eikeland i Kystverket er ivrig pådriver for prosjektet.

- Det blir ikke arbeidsledighet blant loser med dette, sier Eikeland med et smil.

- Autonome fartøy er ikke en trussel. Vi ønsker å bidra med vår kompetanse slik at autonome fartøy skal være like sikkert som skip med kaptein og los om bord, sier han til TU.

Norge leder klart an: Alt i 2020 kan verdens første transportskip seile uten mannskap og uten fjernstyring