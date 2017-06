Nå fjernstyrer de taubåten i havnebassenget fra kontoret i København

Taubåtrederiet Svitzer har i samarbeid med Rolls-Royce fjernstyrt en taubåt i kommersielle operasjoner. Rolls-Royce ser på dette som et viktig gjennombrudd på vei mot autonome skip.

Rederiet har bygget opp et kontrollrom med samme broløsning, Unified Bridge, som om bord på Svitzer Hermod.

Fjernstyringen har vært testet over flere tusen timer i løpet av våren.

Den «offisielle» demonstrasjonen ble gjort for kort tid siden.

Samarbeid mot autonomi

Med representanter fra ledelsen i Rolls-Royce og Svitzer styrte en kaptein skipet fra hovedkontoret. Kapteinen på hovedkontoret overtok kommandoen over taubåten mens den var ute i havnebassenget, gikk til kai og ut igjen, dreide 360 grader og ble ført til kai ved hovedkontoret.

Svitzer Hermod er det første av seks som bygges ved Sanmar i Tyrkia. Svitzer Hermod ble levert i 2016. Foto: Rolls-Royce

Rolls-Royce og Svitzer har tegnet en samarbeidsavtale om videre testing av fjernstyring på vei mot mer autonome operasjoner, det vil si der skip kan operer uten mannskap om bord.

Under demonstrasjonen og testingen var det et mannskap på fire om bord, inkludert kaptein.

Finsk-norsk teknologi

Alle sensorer, kameraer og annet utstyr sender informasjon på sikker linje til kapteinen i København. Det er et mannskap på fire om bord under fjernstyringsoperasjonene. Foto: Rolls-Royce

Fartøyet har en rekke sensorer, kameraer, radar og annet utstyr som samler informasjon om fartøyet og dets omgivelser, behandles i avansert programvare og sendes til kapteinen på kontrollsenteret (Remote Operating Centre - ROC) i rederiets hovedkontor.

Rolls-Royce-systemene er utviklet i Finland og Norge.

Direktør for Digital & Systems i Rolls-Royce, Asbjørn Skaro, sier i en pressemelding at utviklingen nå går svært fort.

– At vi nå kan styre et kommersielt fartøy fra land er en veldig viktig milepæl. Nå går vi videre, for teknologien mot større grad av autonomi i skip utvikles raskt. Sammen med innovative rederier vil vi fortsette arbeidet. Vi må også jobbe sammen med havnevesen og transportnæringen i bred forstand fremover. Det er mer enn selve skipet som blir påvirket, sier Skaro.

Svitzer vil bidra

Teknisk direktør i Svitzer sier at innovasjoner vil endre den maritime bransjen og at Svitzer, som verdens størst taubåtselskap, vil spille en viktig rolle.

– Vi vil delta i innovative prosjekter som øker sikkerhet og effektivitet i taueoperasjoner. Det vil komme både mannskap og kunder til gode. Vi er stolte over å samarbeide med Rolls-Royce på dette høyteknologiske forsknings- og utviklingsprosjekt for fjernstyrte operasjoner, sier Kristian Brauner i en pressemelding.

Svitzer Hermod: Design: Robert Allen Verft: Sanmar Shipyards, Tyrkia Lengde: 28,2 meter Bredde: 12, 6 meter Dypgang: 5,3 meter Bollard pull (trekkraft): 70 tonn Fart: 13,5 knop Sengeplass: 3 dobbeltlugarer, to offiserskabiner Motorer: 2x MTU 16V4000 M63, hver på 2 MW. Propulsjon: 2x Schottel SRP 460 - Z-drive med fast propell

Lloyd’s Register er klasseselskap for Svitzer Hermod og bidratt i prosjektet.

Svitzer Hermod er 28 meter lang og tegnet av den kjente taubåtdesigneren Robert Allan og bygget av Sanmar Shipyard i Tyrkia i fjor.

Rolls-Royce har levert DP-systemet for automatisk posisjonering ved hjelp av propeller. Det er nøkkelkomponenten for fjernstyring, sammen med sikker kommunikasjon.

Taubåten er utstyrt med to MTU 16V4000 M63 dieselmotorer. Hver av dem yter 2000 kW ved et turtall på 1800 per minutt (RPM).

Silver Bullet

Svitzer har en flåte på 460 taubåter i virksomhet i en rekke havner og terminaler verden rundt.

Svitzer Hermod er det første i en serie på seks taubåter for rederiets «Silver Bullet»-flåte.

Taubåtene i klassen er 28,2 meter lange, 12,6 meter brede og har en trekkraft (bollard pull) på i overkant av 70 tonn.