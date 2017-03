Rolls-Royce bygger fjernstyringssenter i Ålesund

Oppbygging av den digitale kompetansen skjer parallelt med nedbemanning.

I år skal det nedbemannes med 200 personer, primært i form av frivillige sluttpakker. Prosessen er ikke ferdig.

I løpet av de siste to-tre årene er Rolls-Royce Marine i Norge blitt 500 færre. Likevel annonserer Rolls-Royce satsing på å bygge opp et Fleet management Centre i Ålesund.

– Vi er nødt til å ha to tanker i hodet samtidig. Det er veldig tungt å nedbemanne. Men vi må tilpasse kostnader til realitetene og samtidig forberede oss på det framtidige markedet, sier kommunikasjonssjef Anette Bonnevie Wollebæk til TU.

Visjon og virkelighet

Rolls-Royce laget i fjor en spektakulær video og illustrasjoner av et digitalt styringssenter for fjernoperasjoner av skip. Det nye senteret blir et stykke i fra den visjonen.

– Vi har allerede et litt enklere senter hvor vi kan overvåke og kommunisere med vårt utstyr om bord i et 50-tallss skip. I hovedsak er det knyttet til våre motorer. Vi skal utvide dette til å omfatte mer utstyr og flere skip der vi overtar alt ansvar for service og vedlikehold, sier Wollebæk.

Ett av konseptene har fått navnet «Power by the hour».

I prinsipp skiller det seg ikke mye fra tilsvarende sentre som de store motorleverandørene Wärtsilä og MAN samt utstyrsleverandøren Kongsberg også har.

Milliard-FoU

Satser: Jann Peter Strand og Bjørnar Vik i automasjonslaboratoriet til Rolls-Royce i Ålesund. Foto: Tore Stensvold

– Vi vil mene vi ligger i forkant. Men det viser hvilken vei det går i hele bransjen, sier Wollebæk.

Rolls-Royce har levert utstyr og design til om lag 30.000 fartøy, alt ulike typer offshorefartøy til skip i kyst- og nærskipstrafikk, fiskefartøy, passasjerskip, forsknings- og kystvaktskip.

Nedbemanning og kostnadskutt i Rolls-Royce skjer etter oljeprisfallet og nedgangen i offshoremarkedet, som har vært dominerende. Rolls-Royce erkjenner at de må bre seg ut over flere skipssegmenter og være aktiv i digitalisering, fjernstyring og automatisering.

Konsernet regner med å investere rundt to milliarder kroner i forskning, utvikling og innovasjon de neste årene.

Digital plattform

Den maritime klyngen i Norge spiller en viktig rolle for Rolls-Royce. Selv om mange bedrifter konkurrerer, er det et utbredt samarbeid.

Digitalisering og veien mot mannskapsløse skip, fjernstyring og autonomi, skjer i klyngen. En Fjord1-ferge skal ta i bruk det som kan være første skritt mot selvkjørende ferge.

Blant annet bygges det opp et senter for virtuell testing av utstyr i et virtuelt skip. Det krever en felles digital plattform, blant annet for integrering av 3.partsutstyr.

DNV GL mener de har utviklet en slik plattform med åpne grensesnitt, kalt «Veracity». Den skal tilby friksjonsfri dataforbindelse mellom utstyr fra de ulike aktørene.

Mannskapet på land kan ta fram 3D-modell og hologram av hvert enkelt skip. Foto: Rolls-Royce/VTT

Digital prototyping forkorter både tiden og veien fra utvikling via digital testing til produksjon av ferdig komponent. Rolls-Royce skal utnytte teknologien i utviklingen av blant annet nye propeller. Det kommer avdelingen i Ulsteinvik til gode.

Der skal Rolls-Royce lage et NPI-senter, det vil et senter som også vil jobbe med å utvikle og introdusere nye produkter i markedet raskt. Det innebærer blant annet å utvikle løsninger for «smart manufacturing».

Finsk klynge

Som et internasjonalt selskap med stor maritim avdeling i Finland, nyter selskapet også godt av den finske stats innsats for å bygge opp en maritim klynge, spesielt innen digitalisering og autonomi.

Kapteinen på land har kommandoen over en hel flåte mannskapsløse skip og kan følge dem og får fram ønsket informasjon på interaktive skjermer. Foto: Rolls-Royce/VTT

Finland annonserer at de skal investere enda mer gjennom Tekes (Finnish Funding Agency for Innovation). Deler av disse midlene blir tildelt Rolls-Royce som skal benytte dem i sitt FoU-arbeid for å utvikle fjernstyrt og autonom teknologi i samspill med flere selskap og organisasjoner.

I en pressemelding uttaler Mikael Makinen, konserndirektør i Rolls-Royce Marine, at tiden er inne for å vise hvordan digitalisering vil forandre den maritime verden.

– Tiden er inne for å konkretisere hvordan dette skal skje. Det ligger store markedsmuligheter her. Vi vil investere globalt for å utvikle både kompetanse og nye tjenester og produkter de neste årene, sier Mikael Makinen.

Slik ser Rolls-Royce for seg autonome skip i framtida. Foto: Rolls-Royce

Rolls-Royce ønsker at utviklingen fra industrisamfunn til det de kaller «Marine 4.0» skal skje i samarbeid mellom leverandører, kunder, myndigheter og akademiske krefter.

– Utviklingen i den maritime industrien går fort. I Rolls-Royce regner vi med at vi har behov for å investere omtrent to milliarder norske kroner globalt i nye teknologi i arbeidsmetoder de neste årene. Disse pengene vil komme delvis fra oss, men også fra våre partnere og ikke minst via FoU-støtte fra nasjonale myndigheter, sier Asbjørn Skaro, direktør for Digital and Systems i Rolls-Royce Marine i en melding.

Globalt

Marinedivisjonen til Rolls-Royce har strategisk samarbeid med Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Sintef, Technical Research Centre of Finland (VTT), Tampere University of Technology (TUT) og Nanyang Technological University (NTU) i Singapore.

I tillegg pågår det flere samarbeidsprosjekter med institutter, SMB-er og gründerbedrifter som spesialiserer seg på ny teknologi.

Rolls-Royce har cirka 50.000 ansatte i over 46 land. Det britisk-eide konsernet er en verdensledende leverandør av løsninger som gir drivkraft – på land, sjø og i luft. Virksomheten har fem hovedområder: sivil luftfart, militær luftfart, marine, power systems og kjernekraft.

I Norge er det omlag 2400 Rolls-Royce ansatte, hvorav 1 800 i Møre og Romsdal. Flertallet av disse jobber Rolls-Royce Marine AS i Marine-divisjonen, mens cirka 750 er ansatt i Bergen Engines AS som hører inn under Power Systems-divisjonen.