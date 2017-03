Få ville gjette at det langt ute på bygda, i Rindalen ti mil sørvest for Trondheim, lå en høyteknologibedrift med et stort kommende marked i trådkorset.

Nå er selskapet El-Watch i ferd med å lansere sin egen sensorplattform for industri og shipping.

De første sensorene, som er laget for tøffe miljøer er testet og de første anleggene er i drift.