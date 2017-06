Marin Teknikk skal designe verdens første autonome nullutslipps containerskip

Konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara kunngjorde valg av skipsdesigner fra scenen under markeringen av 150-årsjubileet for Kristian Birkeland, grunnleggeren av det som ble Hydro og Yara.

Marin Teknikk stikker av med den prestisjefylte kontrakten med å designe det som trolig blir verdens første autonome skip i kommersiell drift.

Yara har inngått samarbeid med Kongsberg Gruppen om å utvikle verdens første kommersielle batteri-elektriske og autonome containerskip.

Det cirka 75 meter lange skipet skal ta 100-150 containere og erstatte 40.000 årlige vogntogturer i Telemark. Skipet vil antakelig ha en batteripakke på 3,5 – 4 MWh og en dødvekt på 3.000-3.500 tonn.

Birkelands ånd

Konsernsjefene til Yara og Kongsberg Gruppen, Svein Tore Holsether (t.v) og Geir Håøy legger vekt på klima- og miljøgevinst ved å ta i bruk autonome, elektriske skip i nærskipsfrakt. Foto: Tore Stensvold

– Dette er en transportrevolusjon Kristian Birkeland verdig. Hans innovative egenskaper inspirerer oss daglig, sa Svein Tore Holsether til rundt 200 deltakere på jubileumskonferansen i festsalen ved Universitetet i Oslo.

Skipet skal hete «Yara Birkeland» for å hedre fysikeren som i 1905 ved et uhell oppdaget hvordan nitrogen kan trekkes ut fra luft og brukes til gjødselproduksjon.

– Eksperimentet som gikk galt skjedde faktisk i rommet ved siden av her, sa Holsether til humring fra salen.

Til Teknisk Ukeblad sier Holsether at han virkelig håper et norsk skipsverft kan være så konkurransedyktig at de kan hevde seg.

– Norske verft har vist seg å være svært innovative og er gode på spesialskip. De viser også stor interesse for prosjektet, sier Holsether til TU.

Planen er at kontrakt skal settes ut i løpet av året med levering i slutten av 2018 og settes i drift før nytår. Det vil først seile med mannskap, deretter fjernstyres i 2019 før det i løpet av 2020 skal begynne autonom seiling.

Kristian Birkeland: I løpet av hans 50 år lange liv gjorde han mer enn noen annen norsk vitenskapsmann gjennom tidene

Stolt og ydmyk

Se animasjon av Yara Birkeland.

Salgsdirektør Richard Klungsøyr Gjerde i Marin Teknikk er både stolt og glad over kontrakten med Yara, som ble inngått etter en tids forhandlinger og drøftinger av ulike aspekter ved konseptet.

– Vi er ydmyke og svært stolte over den tilliten Yara viser oss. Det er spennende å skulle utvikle fartøyet i samarbeid med Yara og Kongsberg, sier Gjerde, som er på reise i Sør-Afrika og Namibia sammen med administrerende direktør, Svein Rune Gjerde.

Yara Birkeland skal frakte containere fra Yara Porsgrunn på Herøya til terminalene i Brevik og Larvik.

Hvert år går det 20.000 containere ut fra fabrikken med vogntog, som returnere med tomme containere. Et lite «feederskip» vil dermed erstatte 40.000 vogntogturer på lokale veier. Det betyr bedre miljø, både reduserte helseskadelige utslipp, mindre CO 2 samt tryggere veier for dem som bor langs traseene.

Administrerende direktør Per Knudsen i Yara Porsgrunn sier at volumet av containere fra bedriften er ventet å øke med 6.000-8.000. På 90-tallet ble det gjort forsøk med å seile store containerskip inn til Herøya, men at volumet ble for lite til at det lønte seg.

Kartet viser hvor det autonome skipet MV "Yara Birkeland" skal seile, fra Herøya til Brevik og Larvik containerterminaler. Foto: Kjersti Magnussen/Google Maps

Ideen om et mindre feederskip, og da autonomt nullutslippsfartøy, er klekket ut av selskapets finans- og logistikksjef Bjørn Tore Orvik. Han googlet «autonome fartøy» og fikk mange treff på Kongsberg Maritime.

Kongsberg tente straks på ideen. 9. mai i år ble nyheten om verdens første autonome nullutslipps containerskip, MV «Yara Birkeland» offentliggjort.

Norge er i klar ledelse på førerløse skip (abo.): Dette er løsningene og utfordringene

Dårlig business

Per Knudsen tror ikke Yara Birkeland blir direkte forretningsmessig lønnsomt for dem.

– Det er ikke den billigste løsningen med autonomt nullutslippsfartøy. Vi er i dialog med Enova og håper på støtte fra dem. Ellers er det et dårlig «businesscase» for oss. Men det er viktig for miljøet og vi håper å kunne bidra til å bringe den norske maritime næringen videre, sier Knudsen.

Han regner med at neste skip blir både bedre og billigere.

Teknisk trekløver som står bak Yara Birkeland. Fra venstre: Ketil Olaf Paulsen (teknologisjef Kongsberg Maritime), Peter Due (prosjektleder Kongsberg Maritime) og Bjørn Tore Orvik (Finans- og logistikkdirektør Yara Porsgrunn). Foto: Tore Stensvold

– Men noen må være først og det er fint å få testet ut i et lokalt miljø, sier Knudsen.

Holsether mener prosjektet er helt i Birkelands ånd og i tråd med FNs filosofi om «triple win».

– Fartøyet er både innovativt, det er bedre for miljøet og det er økonomisk fornuftig, sier Holsether.

Han roser Sjøfartsdirektoratet og Kystverket for virkelig å spille på lag og bidrar med regelverkstilpasning for å realisere prosjektet.

Enorm internasjonal interesse

MV «Yara Birkeland» Samarbeidsprosjekt mellom Yara og Kongsberg Gruppen

Elektrisk autonomt containerskip (feederskip)

Lengde: ca. 75 meter

Kapasitet: 100-150 TEU

Dødvekt: 3.000-3.500 tonn

Automatisk fortøying ved Herøya

1-2 turer i døgnet mellom Herøya-Brevik-Larvik

Erstatter årlig ca. 40.000 vogntog Tre faser: 2017: Design – byggekontrakt tildeles

2018: Overlevering Q3 – testing med mannskap

2019: Fjernstyring – trolig fra VTS Brevik

2020: Helt autonomt mellom Herøya-Brevik-Larvik

Prosjektleder Peter Due i Kongsberg Maritime sier at det har vært en formidabel interesse fra internasjonale miljøer etter offentliggjøringen av prosjektet 9. mai.

Det inkluderer også stor pågang fra internasjonale myndigheter som vil vite mer om Sjøfartsdirektoratet og Kystverkets arbeid.

– Yara Birkeland-prosjektet har åpnet mange dører, både til nye potensielle samarbeidspartnere og prosjekter. Vi skal ikke se bort fra at flere autonome skipsprosjekter kan bli lansert før året er omme, sier Due til TU.

Samtidig er han litt tilbakeholden.

– Vi må være litt ydmyke og forsiktige. Det er et nytt område og mye som skal settes sammen og fungere. Vi må vise at det virker, sier Due.

Norsk teknologiselskap (abo.): Maritime Robotics er først i verden til å innhente seismikk ved hjelp av et ubemannet fartøy

IMO tar opp autonomi

FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon IMO har etter et norsk initiativ valgt å sette autonome skip på dagsorden. Det skjedde på et møte i IMOs komite for sikkerhet (MSC 98) i London i dag.

-Dette viser at Norge er i front med å legge til rette for ny teknologi. Selv om det er for tidlig å si hva IMO vil konkludere med, er det viktig at vi er på banen. Det vil også kunne ha stor betydning for norsk innovasjon på området. Sjøfartsdirektoratet sin rolle er først og fremst knyttet til utvikling av regelverket. Derfor er det positivt at vi nå får IMO til å sette dette på dagsorden, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Uten motstand

Det norske initiativet støttes av Danmark, Estland, Finland, Japan, Nederland, Sør-Korea, England og USA.

Sjøfartsdirektoratet skriver på sine hjemmesider at forslaget om å sette autonomi (selvkjørende, automatiserte fartøy) på dagsorden ikke møtte noen motstand, noe som var uventet.

- Det var overraskende stor støtte for å starte arbeid med regulering av autonome skip, selv fra land som vi i utgangspunktet forventet skulle være negative siden de er storleverandører av sjøfolk, sier teknisk direktør Lasse Karlsen.

Han har vært en av pådriverne for å sette saken på dagsorden.