For 112 år siden fikk Kristian Birkeland en idé om lysbuefiksering av nitrogen til kunstgjødsel. Det ble starten på Yara

– For 112 år siden sto verden foran en stor hungersnød. Avkastningen i landbruket var ikke nok til å fø den økende befolkningen. Man hadde visst i flere tiår at jorden trengte tilførsel av nitrogen, men man viste ikke hvordan man skulle fiksere gassen slik at den kunne brukes til gjødsel, sier konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether.

Det var Kristian Birkeland som fant ut hvordan det skulle gjøres, og som sammen med Sam Eyde og kapital fra Wallenberg og franske investorer fikk etablert det som er blitt til Yara i dag.

Birkeland sto bak over 60 ulike patenter og på sine 50 leveår gjorde han mer enn noen annen norsk vitenskapsmann gjennom tidene.

Norges viktigste patent

Sammen med UiO, Teknisk Museum, Norsk Romsenter og DNVA arrangerer nå Yara en storstilt feiring i anledning Birkelands 150-årsjubileum 13-16 juni i år.

Konsernet begynte en prosess for halvannet år siden for å skape en ny visjon og misjon og da var det naturlig å gå tilbake til røttene, og la seg inspirere av Birkeland og Eyde.

At det de to la grunnlaget for er viktig i dag er det ingen tvil om. Da patentkontoret i forbindelse med sin hundreårsdag kåret Norges viktigste patent gjennom tidene, var det Birkeland som vant med sin metode for å fremstille nitrogenoksid fra luft ved bruk av elektrisk lysbue.

Viser respekt: Konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether, er nøye med å understreke hvor viktig Birkelands lysbueteknologi var for opprettelsen av det verdensomspennde selskapet Yara er i dag. Bilde: ORV

Birkelands innovasjon har heller ikke gått Bill Gates forbi. Da han besøkte Norge for fire år siden ville han ha den den elektriske kanonen som var grunnlaget for ideen tilstede i Gamle Festsal der han holdt foredrag.

Gates mener dette var starten på at kunstgjødsel i dag bidrar til å mette 2 milliarder mennesker.

Inn i flere markeder

Tildlig: Allerede i 1929 var kunstgjødselfabrikken på Herøya en veldig stor virksomhet. Bilde: Yara

Yara står for en betydelig andel av verdensproduksjonen og konsernet er den største integrerte produsenten i verden.

I de senere årene har Yaras produkter funnet nye markeder utenfor landbruket. I dag er de store produsenter av en form for flytende nitrogenprodukt, som brukes til å rense avgassen fra dieselmotorer for NOx-utslipp.

Yara leverer også løsninger som brukes til å fjerne lukt fra kloakk, basert på det samme produktet som Birkeland fant opp for mer enn 100 år siden.

– Det tok bare to og et halvt år fra Birkeland fikk ideen i 1903 til fabrikken var klar til å produsere kunstgjødsel i det nystartede selskapet Norsk Hydro. Vi produserte gjødsel med Birkelands lysbuemetode frem til krigen, men allerede i 1927 besluttet vi også i bruk den tyskutviklede og mer energieffektive Haber Bosch metoden som var utviklet i 1910. Men hadde det ikke vært for Birkelands pionerarbeid med lysbuer og det forspranget det gav oss for over hundre år siden hadde ikke vi vært her i dag, sier Holsether.