Rederiforbundet venter et tøft 2019 - håper statsbudsjettet gir stabile rammebetingelser

For maritime leverandører til oljeindustrien, er krisetidene langt fra over.

– Når statsbudsjettet nå legges fram med et makroøkonomisk bilde av at krisen er over og norsk økonomi er friskmeldt, er det en fare for at festen starter for tidlig, sier administrerende direktør Harald Solberg.

For mange av offshorerederiene og riggselskapene i Norges Rederiforbund blir 2018 det tøffeste året siden 2014. Det ser også ut til 2019 bli svært krevende, selv om nasjonens økonomi går godt.

Trenden snudd tilbake

– Vi var relativt optimistiske da konjunkturrapporten ble lagt fram tidligere i år. Men den positive utviklingen kommer saktere enn vi hadde håpet. Ratene er fortsatt svært lave og trusler om handelskrig virker negativt inn, sier Solberg.

Til tross for at oljeprisen er økt, og oljeselskapene får økte inntekter og høyere fortjeneste, er ratene til offshoreskipene og riggene fortsatt lave.

Rederiene og leverandørene har vært med på å kutte kostnader, men har så langt ikke fått vært med på oppturen.

Ubalanse

Rederiforbundet har ingen løsning på situasjonen, annet enn å påpeke at det er en ubalanse som ikke er bærekraftig, og å mane regjeringen til å sørge for stabile vilkår.

Administrerende direktør Harald Solberg i Rederiforbundet la fram konjunkturrapporten i april 2018. Da så det lysere ut enn det gjør nå i oktober. Foto: Tore Stensvold

– Vi håper at den økte aktiviteten på norsk sokkel også vil føre til at våre medlemmer får bedre betalt for sine tjenester og produkter, sier Solberg.

Han påpeker at leverandørene har vært med på å berge alle gjennom krisen, og at det er rett og rimelig at de ikke presses til fortsatt å stramme livreima.

– Vi har vært med på kuttene, og vi ser også frem til å være med på oppgangen. Men det er selvsagt markedskreftene som avgjør, sier Solberg.

Inviterer ikke til fest

Oljeindustriens interesseorganisasjon Norsk olje og gass kan ikke love Rederiforbundets medlemmer noe å feste over. Riggeiere og offshorerederiene kan ikke regne med at ratene vil øke nevneverdig. Næringen maner til edruelighet selv om pengene strømmer inn til oljeselskapene.

– Det er riktig at lønnsomheten til oljeselskapene på vei opp, men jobben med å holde kostnadene nede er ikke over, sier direktør for kommunikasjon og næringspolitikk, Tommy Hansen i Norsk olje og gass, til TU.

Han påpeker at Norsk olje og gass ikke er involvert i forhandling av kontrakter og rater, det gjøres direkte mellom oljeselskapene og rederiene.

Billigere og bedre

– Jobben nå er å finne bedre og billigere løsninger, ikke å gjøre de vi har dyrere, sier Hansen.

Ankerhåndteringsfartøy har hatt stille tider med fallende rater. Foto: Tore Stensvold

Harald Solberg er enig i det, men påpeker at kvalitet og utvikling av ny teknologi koster.

Han er glad for at oljeselskapene er med på å støtte utviklingen av ny og mer miljøvennlig teknologi. Blant annet har Equinor satt krav om hybrid drift ved tildeling av forsyningsskipskontrakter. Equinor var også med å støtte ombygging.

– Det er bra at de som kjøper inn, vil bidra til utvikling av nye tekniske løsninger, selv om de koster litt mer. Da er det helt avgjørende at leverandørene ikke sitter igjen med hele ekstrakostnaden, men også får bedre betalt, sier Solberg.

Krafttak i budsjett

Rederiforbundet håper statsbudsjettet bidrar til å gjøre næringens rammebetingelser stabile og forutsigbare. Solberg er glad for at losavgiften er redusert.

– Vi ser gjerne at losgebyr og avgifter tas ytterligere ned. Flere grep for å få mer gods over på sjø er også viktig, samt støtte til forskning og utvikling for mer miljøvennlig skipsfart, sier Solberg.

Han tror norsk skips- og leverandørindustri kan bidra til å utvikle teknologi og løsninger for både nærskipsfart og «deep sea».

– Det trengs incentiver for å utvikle nye løsninger. Batterier, hybridisering, hydrogen og andre drivstofftyper må utvikles for å møte utslippsutfordringene, sier han.