Statoil krever at sju forsyningsskip bygges om til å kunne gå på batteri og ta imot landstrøm

Fem offshorerederier deler på kontrakter for syv forsyningsskip som skal inn på tre- eller fem-årskontrakter.

Felles for alle er at Statoil krever at de installerer batteripakke som gjør skipene hybride. De må samtidig kunne benytte landstrøm når de ligger ved forsyningsbasene Mongstad, Dusavik, Florø og Kristiansund.

Dette er rederiene: Solstad Farstad, Skansi Offshore, Ugland, Havila (to skip) og DOF (to skip).

Flere hybride

I tillegg til de syv PSV-ene Statoil skal ha inn på kontrakt, er også andre forsyningsskip bygget om eller besluttet bygget om til hybride fartøy.

Pioneren blant hybrid-rederiene, Eidesvik, fikk ikke noen av kontrakten i denne Statoil-runden, men har allerede bygget om tre skip til hybrid drift og er i gang med den fjerde, Viking Princess.

Der fjernes ett av generatorsettene og erstattes med en Wärtsilä-installasjon med Corvus batteripakke på 535 kilowattimer.

30 megawattimer

Torghatten Nord fikk levert den første batteripakken fra PBES. Den er på 520 kWh. Foto: Torghatten Nord

Far Searcher er bygget ved Aker Brevik (nå Vard Brevik) i 2008. Foto: Farstad

Administrerende direktør Sondre Henningsgård i Maritime Battery Forum er begeistret over utviklingen og svært glad for Statoils engasjement.

– Det er veldig positivt at Statoil går ut med krav om batterier. Det viser at teknologien er moden. Batterier kan gå inn som «spinning reserve» det vil si som «reservemotor» ved DP-operasjoner. Det betyr sparte drivstoffkostnader, reduserte utslipp og mindre vedlikehold, sier Henningsgård til TU.

Han opplyser at det i 2017 er planlagt batteri-installasjoner på skip og ferger på hele 30 MWh.

Han mener det likevel ikke vil betyr økte priser og knapphet på batterier.

PBES i Trondheim. Siste sjekk og dokumentasjon. Foto: Tore Stensvold

– Det er foreløpig god nok kapasitet fra batteriprodusentene. Nå bygger Siemens opp fabrikk i Trondheim. Andre aktører har også planer, sier Henningsgård.

En av de fire norske batterileverandørene, ZEM, opplyser at de har fått forespørsler, men at det foreløpig ikke er landet noen kontrakt for noen av de syv skipene.

Far x 2

En av dem som har fått kontrakt med Statoil er Solstad Farstad og PSV-en Far Searcher. Skipet ligger i dag i opplag, men skal fra september ut i en fem-årskontrakt med Kristiansund som base. Batteriene må etterinstalleres.

Far Searcher er bygget ved det som i dag heter Vard Brevik i 2008 med UT 751 E-design.

Teknisk direktør Børge Nakken i rederiet opplyser at de er ute i markedet nå og forespør aktuelle leverandører. Forventet størrelse på batteriene vil være cirka 500 kilowattimer, det vil si om lag det samme som på Far Sun.

Rederiet er allerede i gang med å bygge om Far Sun til batterihybrid fartøy med «Battery Power Notation», samme klassenotasjon som Statoil krever av de syv skipene.

Eget hus

– Det er en omfattende jobbe der batteripakke og elektro- og styringssystem bygges i et eget dekkshus på størrelse med en container. Den plasseres på A-dekknivå bak overbygget og sveises fast og blir en del av skipet, sier Nakken.

Vard Elektro er valgt som leverandør til Far Sun. Batterihuset som skal sveises fast, bygges ved Vard Brattvåg. I november skal fartøyet inn til verftet for installasjon.

Far Sun ble levert fra Vard Langsten i 2014 og får i november installert et hus på dekk bak overbygget med en batteripakke på rundt 500 kWh. Foto: Farstad

I og med at batterihus og deler av elektroarbeidet kan skje på verftet, vil selve installasjonen gjøres på 8-10 dager.

– Vi regner med at Far Sun kan testes og være ute i drift med batteripakken tidlig i desember, sier Nakken.

Far Sun er 94,6 meter lang, 21 meter bred og bygget ved Vard Langsten i 2014 med Vard-design.

Nox-fond

Solstad Farstad forventer et press i markedet for batteriinstallasjoner og batterier. Selskapet derfor har sikret seg opsjon med Vard Elektro.

Rederiet regner med at installasjon av batteripakke, testing og igangkjøring kan gjennomføres like over nyttår. Det kritiske er leveringstid på opp mot 6 måneder for batterier.

NOx-fondet støtter hvert enkelt ombyggingsprosjekt med et fast beløp på 5 millioner kroner. I tillegg gis det tilleggstøtte på 4 kr/kWh landet fra land, målt over ett år.

Miljø = penger

Statoil skriver i en pressemelding at selskapet har ambisjon om å være ledende på karboneffektiv olje- og gassproduksjon, og at mer miljøvennlige forsyningsskip er en del av strategien for redusert karbonfotavtrykk.

Batteripakker i ulike stadier i den foreløpige produksjonslinjen hos PBES i Trondheim. Foto: Tore Stensvold

Som innkjøper av tjenester, er det Statoil som betaler for drivstoff. Reduksjon på opp mot 20-30 prosent drivstoff betyr også penger spart.

Ifølge Frida Eklöf Monstad, leder av Statoils marine avdeling innen logistikk, har selskapet siden 2011 redusert CO2-utslippene fra fartøysporteføljen med 30 prosent.

Felles mål

Statoil har i dag leid inn to forsyningsskip med batteridrift.

– Sammen med rederiene ønsker vi å redusere klimaavtrykket ytterligere. Fartøyer som kan vise til lavt drivstofforbruk har derfor blitt belønnet i tildelingen. Våre erfaringer viser at batteridrift gir god effekt på forbruk og utslipp, og vi er glade for at vi får på plass batteri og landstrøm på alle fartøyene som nå får langtidskontrakt for oss, sier Monstad.

Ingen av de syv skipene som nå leies inn er klargjort for landstrøm når de ligger til kai. Ombyggingen vil skje samtidig med installasjon av batteripakkene og elektroarbeid og nye energistyringssystemer.