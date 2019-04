Norske skiprepp-gründere slår tilbake mot Swix i patentkrangel

«Vi finner heller ikke spor av eller dekning for påstanden om at Patentstyrets saksbehandlere i denne saken har trådt over grensen for veiledning og drevet rådgiving», skrev gründerne til Patentstyret i januar.

«Den type argumentasjon, særlig sett i lys av at det er det lille, nyetablerte gründerselskap som angripes av den store og sterke, kan ikke ses annerledes enn at den lille skal feies av banen slik at Brav og Ferd kan dominere markedet videre», fortsetter de i brevet.

Vil sikre handlingsrom

Teknisk Ukeblad har forelagt Ferd påstandene.

– Vi i Ferd har et stort engasjement for unge entreprenører og vi ønsker dem alt godt og lykke til med sine produkter. Alt som skaper aktivitet og får folk ut på ski er bra, sier Trond Solberg, investeringsdirektør i Ferd. Han er også styreleder i Brav.

Han forteller at innsigelsen fra Brav ikke hinder at gründerne kan selge produktene sine.

– Det er en ren formalitet, og normal prosedyre for Brav når vi ser at det som er patentert er kjent teknologi, sier han.

I innsigelsen nærmest beklager Swix-eieren Brav skrittene de har iverksatt mot gründernes patent.

«Brav beklager å se seg nødt til å bruke ressurser på å inngi en innsigelse i denne saken», skriver Bravs patentrådgiver i innsigelsen.

De legger til at de kun klager for å ta vare på selskapets handlingsrom for å kunne utvikle egne produkter.

Tjener allerede penger

Gründerne ser videre uansett hva som skjer med klagen. Fra det lille kontoret deres i et gründerkollektiv på Fredensborg i Oslo holder de på å forberede neste skisesong.

– Vi fryktet ikke for bedriften. Vi har tro på konseptet uansett hva som skjer. Det vi holder på med, gir stor verdi for kundene våre, det ser vi gjennom salgstallene, sier Hinsch.

Han mener responsen på produktet har vært overveldende. Vinteren 18/19 er andre sesongen de er på markedet. Denne sesongen har produktet vært solgt i syv land.

I 2018 omsatte de to gründerne for nær 2,6 millioner kroner mot 800.000 i 2017, viser regnskapet deres. Før skatt hadde de et overskudd på 557.000 kroner i fjor.

– Det ser lyst ut for neste vinter, sier han.

De håper likevel at de blir hørt i klagesaken.

– Vi har forstått at patenter også skal være for sånne som oss, som ikke har masse midler men som ønsker beskyttelse, sier han.

– Dersom vi får medhold, så håper jeg at det kan vise at patenter ikke bare er for store konserner som har midler til advokater som snakker det språket.

Er det ikke egentlig et kompliment at dere er innklaget?

– Hadde ingen sett på produktet vårt som en trussel, ville det kanskje vært en rar avgjørelse å bruke penger på å skyte ned patentet, sier Hinsch.

Kan ikke kommentere kritikken

Patentstyret kan ikke kommentere kritikken mot dem fra Swix-eieren, fordi innsigelsen er under behandling.

– På generelt grunnlag kan vi imidlertid si at Patentstyret, i likhet med andre forvaltningsorganer, har en lovpålagt veiledningsplikt. Vi skal på eget initiativ vurdere parters behov for veiledning, forteller Marianne Rørvik.

Hun er fungerende seksjonssjef for patentjuridisk seksjon hos Patentstyret.

Rørvik forteller at hvis parter ber om det eller hvis de ellers vurderer det som nødvendig, skal de blant annet gi veiledning om gjeldende lover og forskrifter, vanlig praksis samt informasjon om saksbehandlingsregler. Forvaltningsloven legger også opp til at forvaltningsorganer om mulig bør peke på omstendigheter som særlig kan få betydning for resultatet i en sak.

– Inneholder søknader eller andre henvendelser til Patentstyret feil eller unøyaktigheter som det er nødvendig at avsenderen retter, skal vi også gi beskjed om dette, forteller hun.