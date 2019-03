Stadig flere patentsøknader fra Norge

Norske selskaper forsøker å patentere stadig flere oppfinnelser i Europa. Det viser fersk statistikk fra Det europeiske patentverket (EPO).

Antallet patentsøknader fra Norge til EPO økte med nær 15 prosent fra 2017 til 2018.

Totalt kom det inn 610 patentsøknader fra Norge, mot 531 året før.

Det er høyeste antallet patentsøknader fra Norge de siste ti årene.

Sølte svovelsyre på gutterommet. Nå er han nordmannen bak flest patenter

Godt over gjennomsnittet

Veksten i antallet norske søknader var i fjor den sterkeste for de siste fem årene, og godt over gjennomsnittet for de 38 landene som er med i EPO.

Det er også en av de høyeste vekstratene blant landene på topp 25-listen, ifølge EPO.

– Den positive utviklingen i patentsøknader fra norske selskaper støtter også godt oppunder økonomien som helhet, uttaler EPO-president António Campinos i en pressemelding.

Se listen. Dette er oppfinnerne bak flest norske patenter

Yara topper

Med 34 patentsøknader i 2018, topper Yara listen over norske søkere i 2018. På andreplass er seismikkselskapet PGS.

Nordic Semiconductor rangerer som nummer tre med 18 søknade. De er etterfulgt av Autostore Technology og Bergen Teknologioverføring, med henholdsvis 12 og ni søknader.

Til sammenlikning er industrigiganten Siemens øverst på verdensbasis med 2493 patentsøknader til EPO i 2018.

Bygg og anlegg, samt måling og kjemiteknikk er fagfeltene som norske selskaper søkte om flest europeiske patenter for i fjor.

De fleste europeiske patentsøknadene fra Norge kommer fra Oslo og Akershus, viser statistikken til EPO. Derfra kom 262 søknader. På andreplass var Agder og Rogaland med 109 søknader

Region 2018 Andel Oslo og Akershus 262 43% Agder og Rogaland 109 17.9% Vestlandet 84 13.8% Sør-Østlandet 73 12% Trøndelag 67 11% Nord-Norge 13 2.1% Hedmark og Oppland 1 0.2% Uspesifisert 1 Totalt 610

Blant Norges fremste innovatører. Én egenskap er årsaken til mange av PGS-forskerens oppfinnelser

Forklarer tallene med avtale

Krister Mangersnes, som leder patentavdelingen i Håmsø Patentbyrå, mener noe av økningen kan forklares med at Norge ble med i den europeiske patentunionen i 2008.

– Det er nok mange grunner til veksten, men på et generelt nivå kan man nok si økningen av EP-søknader (europeiske patentsøknader, red. anm.) sammenfaller med tilsvarende nedgang av patentsøknader innlevert til Patentstyret i Norge, forteller han.

Siden 2008 har det vært mulig å få patent i Norge gjennom å levere inn en europeisk patentsøknad og så gyldiggjøre søknaden i Norge etter godkjenning av det europeiske patentverket (EPO).

– EPO har langt flere og mer spesialiserte saksbehandlere enn Patentstyret, og innenfor mange fagområder kan det være en fordel å benytte EPO for å få en mest mulig presis og grundig tilbakemelding på patentsøknaden tidlig i søknadsprosessen, forklarer han

Mangersnes forteller at det gjelder blant innenfor ulike typer kjemi, halvlederteknologi og robotisering. Han mener det muligens kan forklare hvilke norske selskaper som ligger øverst på listen over norske søkere til EPO.

– Innenfor oljerelatert teknologi, er det nok fremdeles slik at Patentstyret i Norge har bedre spisskompetanse enn EPO, og dette kan rettferdiggjøre å begynne med søknad i Norge i stedet for hos EPO. I tillegg er det slik at mange oppfinnelser innenfor oljerelatert teknologi kun har kommersiell interesse i Norge og Storbritannia innenfor Europa. I et slikt tilfelle gir det ofte ikke mening å innlevere søknad til EPO i det hele tatt, men i stedet direkte til Patentstyret og UKIPO (UK Intellectual Property Office, red.anm), forteller Mangersnes.

Han forteller at de merker lite til veksten i europeiske patentsøknader fra Norge.

– For en del klienter starter vi konsekvent med søknad hos EPO av strategiske grunner, mens for andre klienter leverer vi alltid først i Norge. Det er en del av en total strategisk vurdering. Selv merker vi liten forskjell, og totalantallet førstesøknader har vært stabilt og forsiktig økende de seneste årene, forteller han.

Nabolandene slår oss

EPOs statistikk viser også at det patenteres langt mer i enkelte andre land, blant dem nabolandene Danmark og Sverige.

Fra Norge kom det i fjor 114 patentsøknader per millioner innbyggere. Med dette havnet vi på en 15. plass i verden, rett bak USA.

Til sammenlikning ligger Danmark på 3. plass med 411 patentsøknader per millioner innbyggere. Sverige havner på 4. plass med 403 patentsøknader per millioner innbyggere.