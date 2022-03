Ni sparkesykkel-aktører kastes ut av Oslo: – Vi forstår ikke resultatet

Etter elsparkesykkel-kaoset som har preget byen de siste årene, besluttet Oslo kommune å sette en grense på maks tre elsparkesykkel-selskaper i byen.

Nå er det klart at de tre selskapene Voi, Tier og Bolt vant anbudet om å leie ut elsparkesykler i byen, skriver DN.

Tolv selskaper hadde meldt seg på i anbudskampen.

Også Bergen kommune har meldt om en innsnevring, fra dagens syv til tre aktører. Hvilke selskaper som stikker av med anbudet, vil kunngjøres 1. juni, ifølge BT.

– Ikke den beste responstiden

I Oslo vil de tre anbudsvinnerne får tillatelse til å leie ute 2667 kjøretøyer hver fra 1. april i år til 31. mars 2023.

Det blir en kraftig reduksjon fra i fjor sommer, da det befant seg rundt 25.000 elsparkesykler i Oslo. Mot slutten av sommeren strammet Oslo kommune kraftig inn og satte et tak på 8000 sparkesykler fordelt på alle aktørene, og slik skal det nå forbli.

Voi kom på førsteplass i anbudsrunden. Ifølge DN ble Vois løfter om «rutiner og virkemidler for å sikre fremkommelige offentlige rom» vurdert som best av alle søkerne.

Med-vinner Tier har tidligere utmerket seg med pilotprosjekter for mikromobilitet i Asker, Bærum og på Ski.

«Tier har ikke den beste responstiden på kjøretøy til hinder, men har et troverdig og gjennomtenkt opplegg for rydding. Søkeren har dokumentert hvordan de har ryddet og ordnet tidligere», heter det i Bymiljøetatens vurdering.

Avhengig av at kunden parkerer korrekt

De tapende selskapene er Dott, Lime, Surf, Wind, Hopp, Bird, Zvipp, Sparkpark og Ryde.

Ryde, som er det tredje største selskapet i Oslo, har vært involvert i søksmål mot både Bergen kommune (der Ryde vant) og Oslo kommune (der Ryde tapte sammen med Voi og Tier).

Bymiljøetaten gir blant annet denne begrunnelsen for ikke å tildele Ryde lisens, ifølge DN:

«Ryde sin modell for parkering baserer seg på at leietagerne skal parkere korrekt. Det trekker ned at Ryde ikke har identifisert egne soner med tvungen parkering eller andre parkeringsplasser, men beskriver en løsning som beror på kommunens parkeringsplasser i sentrum.»

– Mange av våre tiltak særlig knyttet til sikkerhet ser ikke ut til å være nevnt i evalueringsrapporten. Dette punktet scoret vi nest best med 9,5 av ti i Trondheim, mens i Oslo får vi en betydelig dårligere score. Vi forstår ikke resultatet, sier en skuffet Ryde-sjef Tobias Balchen til AO.

Oslo kommune regner med å bruke 8,7 millioner kroner i året på å forvalte og kontrollere ordningen med elsparkesykler i byen, ifølge AO.