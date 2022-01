Oslo foreslår maks tre sparkesykkelaktører i byen

Etter elsparkesykkel-kaoset som har rådet i Oslo de siste par årene, foreslår byrådet en ytterligere innstramming, melder Aftenposten.

Forslaget går ut på at byrådet ønsker maks tre sparkesykkel-aktører i byen. Det betyr at ni av tolv aktører må ut av hovedstaden om kort tid.

Målet skal være at endringen trer i kraft allerede fra våren av.

Vil skape økt konkurranse

– Vi vil prioritere selskapene som har de beste løsningene for fremkommelighet, trafikksikkerhet, klima og miljø. Det viktigste for oss er at folk skal oppleve det som trygt å bevege seg i byen, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel til Aftenposten.

Tanken bak begrensningen av antall aktører skal være å skape mer konkurranse, og dermed et bedre tilbud.

Antallet elsparkesykler skal ikke endres, og vil fortsatt være på 8000. Tross begrensningen, oppdaget Bymiljøetaten i oktober at flere av aktørene oversteg sitt tilmålte antall sparkesykler.

Fortsatt forbudssoner og hastighetsbegrensninger

Dagens sonekrav, som har som mål å fordele syklene noenlunde jevnt omkring i byen, skal opprettholdes.

Det blir heller ikke noen åpning for sparkesykling på nattestid, da syklene fortsatt skal være låst mellom 23.00 og 05.00.

Kommunen skal også ha mulighet til å innføre forbudssoner, parkeringsforbud og hastighetsbegrensninger i enkelte deler av byen når de måtte ønske.

Nå gjenstår det at forslaget stemmes over i Oslo bystyre. Etter hva Aftenposten erfarer, skal det kun være en formalitet.