Oslo stenger for utleie av elsparkesykler på nattetid

Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo sier til VG at det har vært en uholdbar situasjon for mange i byen, spesielt for blinde, svaksynte, rullestolbrukere og eldre.

Nå begrenser byrådet antallet elsparkesykler i hovedstaden til 8000 elsparkesykler fordelt på interesserte utleieaktører. Det er mer enn en halvering av dagens antall. Samtidig stenger byrådet for utleie av elsparkesykler på nattetid.

– Vi ser fra ulykkestallene at det er svært høy risiko for alvorlige skader ved kjøring med elsparkesykkel om natten. Derfor stenger vi for utleie nattetid, sier Berg til VG.

Det var Aftenposten som først omtalte de nye reglene.

De nye reglene

I en pressemelding oppsummerer byrådet hovedpunktene:

Det settes et tak på maks 8000 sparkesykler per utleieaktør. Antall kjøretøy skal fordeles på fire soner i byen.

De nye reglene pålegger utleieaktørene å stenge utleie mellom kl. 01.00–05.00 alle ukedager. Alarmfunksjoner skal være avslått mellom 20.00-07.00 natt til hverdager, og 20.00-09.00 natt til lørdager, søndager og helligdager.

Det fastsettes midlertidige og permanente digitale soner (geofence), som utleier plikter å iverksette (regulering av plassering, blant annet forbud, hastighetsbegrensninger og bruksforbud)

Det er utleierne som får ansvaret for å fjerne, flytte og rydde elsparkesykler som hindrer fremkommelighet eller som er utenfor den tildelte sonen.

Utleier skal betale gebyr for dekning av kommunens utgifter i forbindelse med administrasjon og tilrettelegging for utleievirksomhet.

Kjøretøy som benyttes i driften av utleievirksomheten skal være utslippsfrie. Kravet vil gjelde fra 1.4.2023.

Oslo kommune opplyser til VG at de vil fortsette å taue inn henslengte elsparkesykler og kreve 1590,- i gebyr fra aktørene for dette. I tillegg vil kommunen fortsette arbeidet med å merke opp dedikerte parkeringsplasser for elsparkesykkelaktørene.