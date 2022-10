Det har snart gått fem år siden Tesla-sjef Elon Musk viste frem deres første lastebil, trekkvogna Tesla Semi. Den gangen ble det hevdet at Semi skulle komme i produksjon i 2019 – som har kommet og gått.

Nå skal det imidlertid være duket for de første leveransene. Lanseringskunden PepsiCo vil få sine første biler 1. desember, tvitrer Musk. Inntil videre er det ukjent hvor mange lastebiler de skal levere – og hvor mange de planlegger å produsere i året. Det er imidlertid kjent at PepsiCo reserverte 100 eksemplarer i 2017, skriver Reuters.

I november i fjor sa PepsiCo at de forventet å få sine første lastebiler levert i løpet av fjerde kvartal. Det skjedde ikke.

Norske kunder vet ikke når bilene kommer

Tesla åpnet for reservasjoner i blant annet Norge i desember 2017. Den første kjente norske bestillingen kom fra Asko, som bestilte ti lastebiler i desember samme år. De har ikke gitt opp håpet.

– Vi venter fortsatt, og vi blir de første i Europa til å motta de ti Semiene vi har reservert når en godkjent europeisk versjon blir klar, sier John Strand, direktør i ASKO Transport.

At de blir først i Europa, baserer de både på at de bestilte tidlig og at Tesla har fortalt dem dette. Men Tesla har foreløpig ikke bekreftet når Asko Transport kan forvente å motta disse bilene, forteller Strand.

Posten Norge bestilte lastebil i 2018. Kenneth Tjønndal Pettersen, pressesjef i Posten Norge, sier at de ikke vet noe mer om når leveransene vil komme.

Avbestilte sine Teslaer under pandemien

Taxfree-kjeden Travel Retail annonserte i 2019 at de hadde bestilt to Semier. Kommunikasjonssjef Haakon Dagestad sier at de måtte trekke sine reservasjoner under pandemien. De driver taxfree-butikkene på fem flyplasser i Norge og hadde i perioden ingen omsetning.

Dagestad sier imidlertid at de nå er veldig interessert i få bestilt gode elektriske trailere så fort de blir tilgjengelige.

Vi har spurt Tesla om informasjon om når de forventer at Semi er klar for Europa og når den vil leveres til norske kunder. De har i skrivende stund ikke besvart vår henvendelse.

Inntil 800 kilometer

Tesla Semi skal ifølge Tesla ha en rekkevidde på 480 eller 800 kilometer, avhengig av variant. Den er utstyrt med tre motorer på bakakslene og skal kunne holde fartsgrensen på motorvei på stigninger på 5 prosent. Energiforbruket skal være mindre enn 1,25 kilowattimer per kilometer, som antyder en batteripakke på inntil 1000 kilowattimer.

Dette er imidlertid spesifikasjonene for amerikansk modell. Hvordan en europeisk modell blir, er ikke kjent. Tesla Semi er det som i USA betegnes som en klasse 8-lastebil, som vil si at den har en totalvekt på mellom 15 og 36 tonn. Hvilke vektbegrensninger den vil få i Europa, og om europeisk versjon vil være vesentlig forskjellig fra amerikansk versjon, er uklart.

Asko Transport har kjøpt inn denne elektriske lastebilen for lengre ruter. Det er en ombygget Volvo. Foto: ASKO

Flere alternativer på markedet

Det har blitt lansert en rekke elektriske lastebiler siden Semi ble vist frem i 2017. Asko Transport har flere typer i drift, for eksempel en Futuricum Electric Semi 40E 6x2T godkjent for en totalvekt på 50 tonn og som skal settes inn på lengre ruter.

Mercedes er blant produsentene som har satt i produksjon elektriske lastebiler. Nykommeren Nikola har satt i gang serieproduksjon av el-lastebilen Tre.

Ifølge en rapport fra Institutt for energiteknikk kan 60 prosent av alle lastebiler i Norge gjøres elektriske. Det er fordi det finnes el-lastebiler i markedet med rundt 300 kilometer rekkevidde i dag, og nesten 60 prosent av total daglig kjørelengde i Norge har en daglig turlengde på 300 kilometer eller mindre.