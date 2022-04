Har begynt å serieprodusere el-lastebiler

Da Nikola ble grunnlagt i 2014, var fokus helt og holdent lastebiler drevet av hydrogen. Etter noen veldig turbulente år, der blant annet gründer Trevor Milton ble tvunget til å forlate selskapet etter anklager om bedrageri, er nå serieproduksjonen i gang – av batterilastebiler.

Den nye strategien ble presentert 2019, og innebærer et todelt fokus: batterier for kortere strekninger, hydrogen for lange.

Modellen som Nikola nå begynner å produsere, heter «Tre», en trekkvogn med flat front opprinnelig tilpasset europeiske veier. Men Nikola bygger den innledningsvis for det amerikanske markedet. Den europeiske varianten vil trolig bli levert om et år.

Bygges på Iveco Sway

Nikola Tre bygges på samme plattform som en lastebil fra Iveco som heter S-Way. Iveco-eier CNH Industrial gjorde høsten 2019 en større investering i Nikola.

Lastebilene har opptil 580 kilometer rekkevidde og bygges i en fabrikk i Coolidge i Arizona. De første leveransene vil trolig komme i andre kvartal i år. En serie på 40 lastebiler er allerede blitt bygget, og av disse er 18 levert til kunde.

Nikola håper å kunne bygge mellom 300 og 500 eksemplarer i året. Hvor mange det blir, er avhengig av om selskapet får tak i nok komponenter, rapporterer Electrive.

Europeisk fabrikk

Samtidig arbeider Nikola sammen med Iveco på et produksjonsanlegg i tyske Ulm, der kjøretøyene for det europeiske markedet skal produseres. Serieproduksjonen anslås å starte i juni 2023. Anlegget har tidligere blitt brukt av Iveco, men bygges nå om for å bygge Nikola-lastebiler.

Hydrogen-varianten av Nikola Tre skal levere fra siste kvartalet av 2023, ifølge den siste aksjeeier-rapporten.

Artikkelen ble først publisert på Nyteknik.