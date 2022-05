– 60 prosent av langtransport kan skje batterielektrisk

Rapporten fra Institutt for energiteknikk (IFE) slår hull på noen «etablerte sannheter» om at ladbare batteribiler vil ha begrenset rolle i tungtransportsektoren. Tvert imot viser analysen at el-lastebiler kan dekke en stor andel av transportbehovet. I dagens situasjon er det en mer kostnadseffektiv løsning enn hydrogendrevne lastebiler. Batteriteknologien er allerede tilgjengelig og er tatt i bruk av store transportører.