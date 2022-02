Har kjøpt Europas første elektriske tungbil med over 50 mil rekkevidde

Den kan kjøre fra Oslo til Trondheim uten å lade, Asko Transports nye lastebil. Med en batteripakke på 900 kilowattimer er rekkevidden 500 kilometer – fullastet.

Lastebilen er av typen Futuricum Electric Semi 40E 6x2T, og er en ombygget Volvo-lastebil. Dieselmotoren er kastet ut, og er erstattet av fire elmotorer med en samlet effekt på inntil 500 kilowatt.

Når lastebilen først skal lade tar den 350 kilowatt hurtiglading. Det skal ta 1 time og 40 minutter å lade fra 20 til 80 prosent. Har man litt bedre tid er bilen også utstyrt med 22 kilowatt ombordlader. I tillegg er det uttak for 400 volt 32 ampere til kjøle- og varmeanlegg i trallene.

Bilen er den godkjent for totalvekt på 50 tonn. Batteriet veier alene 5440 kg, men siden dieseldrivlinjen er fjernet er nettovekten bare økt med 2000 kg.

Skal settes inn på lange ruter

Bilen er planlagt å brukes mellom Askos sentrallager på Vestby og Moss havn, hvor varer fraktes over Oslofjorden til Holmestrand med deres elektriske sjødrone, og videre til lageret i Sande. Dette gir en nullutslipps transportkjede over Oslofjorden.

Dette er hovedformålet, men Asko Transport skal også sette bilen inn på lengre ruter, som Oslo til Trondheim, Bergen og Stavanger, forteller John Strand, direktør i Asko Transport. Hensikten er å teste ut batterielektriske løsninger på lengre distanser.

Asko Transport har installert høyeffektladere på sine hovedlagre, slik at bilen kan lades når det kommer frem. Men skal elektrisk langtransport bli en praktisk mulighet, må det etableres ladeinfrastruktur landet rundt, mener Strand.

Positivt totalregnskap

Bilen er bygget av sveitsiske Designwerk, hvor Volvo er majoritetseier. Den koster betydelig mer enn en dieselbil.

– Når vi ser på totalregnskapet er den mulig å betale ned på mellom seks og sju år, sier Strand.

Dette med Enova-støtte, bompengefritak, CO 2 -avgifter på diesel og utnyttelsesgrad på bilen er regnet inn. Asko Transport regner også med betydelig lavere vedlikeholdskostnader sammenlignet med en dieselbil.

Asko leaser vanligvis sine dieselbiler, og beholder dem i tre til fem år. Strand tror bilen vil ha lengre levetid enn dette. Futuricum gir også ti års garanti på batteriet. Dermed gir det mening å kjøpe den elektriske lastebilen.

Asko Transport har innleid transport med rundt 60 eksterne transportører på faste kontrakter.

– Dette blir den første bilen som kjøpes inn. Det er også en god mulighet for å gi våre transportører muligheten til å teste ut ny teknologi, sier Strand.

Leter etter fremtidens teknologi

Bedriften er blant de som er tidlig ute med å teste ut ny teknologi i distribusjon. Fra før av har de også hydrogenbiler, og hydrogenproduksjon ved lageret i Trondheim.

Strand ønsker ikke å sette batteri og hydrogen opp mot hverandre, men sier at de jobber med å finne ut hva som skal være den best egnede teknologien for den kjøringen de har. Det dreier seg om både tungtransport på lange og korte distanser.

– Det er testingen av forskjellig teknologi som skal gi oss svare. Vi er derfor litt tilbakeholden med å sette en teknologi foran en annen. Vi ser at det positive med elbiler er at rekkevidden og batterikapasiteten øker mer enn det vi trodde var mulig for noen få år siden. Det er veldig positivt for oss som driver med langtransport, sier Strand.

John Strand, direktør i Asko Transport (t.h.) og CHSnor-direktør Kent Ibsen. Foto: Asko

Asko Transport har planer om å bestille flere elektriske lastebiler i samme kategori i år, fra ulike leverandører. Dette for å teste forskjellige løsninger opp mot hverandre.

Dette er ikke første elektriske lastebil DesignWerk har levert til Asko Transport. De hadde en tilsvarende bil med 500 kilowattimer batteri på test i august 2021. Disse bilene er levert av CHSnor, som er agent for Futuricum-konseptet i Norden.

Alt er en del av Grønt landtransportprogram, et samarbeid mellom næringslivet og staten.

– Asko Transport leder et pilotprosjekt for batterielektriske tunge lastebiler på Østlandet i Grønt Landtransportprogram og erfaringer med denne bilen vil også bli delt i dette forumet for å bygge tillit til elektriske drivlinjer og oppnåelse av målet om 100 batterielektriske lastebiler i bestilling innen utgangen av 2023, sier Strand.

Målet med programmet er å halvere klimagassutslippene fra næringstransport innen 2030 ved å ta i bruk null- og lavutslippsteknologi på maskiner og tunge lastebiler.