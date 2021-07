Mercedes lanserer el-lastebil med 400 kilometer rekkevidde

Mercedes-Benz Trucks har nylig lansert produksjonsutgaven av sin elektriske lastebil eActros. Nykommeren skal leveres til kunder til høsten og er den den første serieproduserte elektriske lastebilen fra det tyske selskapet.

eActros leveres i flere varianter, med to eller tre aksler, tillatt totalvekt på 19 og 27 tonn eller 40 tonn med tilhenger, og to batterivarianter. Bilene er tenkt brukt til distribusjon over korte avstander.

Største rekkevidde er 400 kilometer, målt under optimale forhold og delvis lastet. Denne utgaven av bilen har batterikapasitet på til sammen 420 kilowattimer. Forbruket ligger dermed på 10,5 kilowattimer per mil.

Fire batterier

Lastebilen har ikke én stor batteripakke. I stedet har Mercedes fordelt kapasiteten på fire batterier. En variant med tre batterier og totalt 315 kilowattimer er også tilgjengelig.

Maksimal motoreffekt er 400 kilowatt, mens kontinuerlig effekt er inntil 330 kilowatt.

Alle variantene kommer med to motorer med totrinns girkasse. Motorene er montert på samme aksling. Sammenlignet med en lastebil med dieselmotor, frigjør dette plass, ettersom det ikke lenger er behov for en kardangaksel.

Batteripakkene ligger langs sidene, under chassiset. Foto: Daimler Trucks and Buses Communi

Mecedes har plassert batteripakkene langs sidene av chassiset. Det vil være fare for at disse skades ved en sidekollisjon, så eActros kan detektere en mulig kollisjon. I slike tilfeller isoleres batteriet fra bilens chassis for å redusere risikoen for at at det blir strømførende. Batteriene er også montert i kasser med ekstra beskyttelse mot kollisjon.

Ettersom eActros er bygget på samme plattform som øvrige Actros-lastebiler, har Mercedes utnyttet plassen der dieselmotoren monteres til blant annet pumpesystem, 12-volt-systemet og DC-DC-konverter. Inverteren, som forsyner motorene med strøm, er montert nærme drivakselen.

Siden dieselmotoren er kastet ut, lover Mercedes lavere støynivå i lastebilhytten. Sammenlignet med en tilsvarende dieselvariant skal lyden være 10 desibel lavere. Desibelskalaen er logaritmisk, så 10 desibel reduksjon oppleves som en halvering av støyen.

En dieselmotor skaper også vibrasjoner, og Mercedes hevder at eActros har merkbart mindre av dette.

Krever hurtiglader

Batteriene kan lades med inntil 160 kilowatt. Varianten med tre batterier skal kunne lades fra 20 til 80 prosent (tilsvarende 189 kilowattimer) på noe over én time, ifølge Mercedes.

Det er for øvrig kun mulig å lade eActros med CCS-hurtiglader. Bilen kommer ikke med vekselstrømlading. Altså må kunder installere hurtiglader.

Mercedes har jobbet med elektrisk lastebil en stund allerede. eActros ble først vist frem som Urban e-Truck i 2016. eActros har dessuten vært ute som testbil hos flere kunder siden 2019.

Selskapet har flere produkter på planen. Høsten 2020 viste de frem sin første hydrogenlastebil, et konsept kalt GenH2. Denne skal kunne kjøre 1000 kilometer mellom hvert fyllestopp, og planen er å la kunder teste den i 2023 og sette den i serieproduksjon etter 2025.

Hydrogen kan være godt egnet til langtransport, men Mercedes har også planer om en langtransportutgave kalt eActros LongHaul. Denne skal ha rekkevidde på 500 kilometer og skal etter planen settes i produksjon i 2024.

Flere andre produsenter, som Renault Trucks, Volvo, Tesla, Scania og BYD, har lansert eller planlegger å lansere elektriske lastebiler i tiden som kommer. DB Schenker satte i drift sine første Volvo FL Electric i Oslo i august 2020.