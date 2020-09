Første Mercedes hydrogenlastebil skal gå på flytende hydrogen

Daimler har vist frem sin første hydrogenlastebil. Eller strengt tatt et konsept, kalt Mercedes-Benz GenH2.

Bilen har arvet designspråket til konsernets EQ-elbilkonsepter, men overgår dem på rekkevidde. På full tank skal GenH2 kunne gå 1000 kilometer.

Daimler planlegger å la kunder få prøve ut bilene fra 2023, og begynne serieproduksjon etter 2025.

Konseptbilen markerer starten på Daimler Trucks' brenselcellesatsing for lastebiler. Målet er å lage en lastebil som både tilbyr fleksibel operasjon og krevende langdistanseruter. Med 1000 kilometer på en fylling er det her snakk om et kjøretøy som går Oslo-Hamburg uten fyllestopp.

Hydrogen har høy energitetthet. Men det er grenser for hvor mye gass det er praktisk å oppbevare i trykktanker med 350 bar, som i praksis er standarden i dag. Ved å heller gå for flytende hydrogen økes energitettheten per kg betydelig.

Samtidig stiller det store krav til tankene, som må være nær perfekt isolerte. Det gjør dem større og tyngre. Det betyr også at eksisterende hydrogeninfrastruktur ikke kan brukes.

To tanker

Men Daimler hevder at flytende hydrogen er den beste løsningen, i og med at det gir en ytelse tilsvarende en diesellastebil av samme størrelse. De skal bruke to tanker på 40 kg hver, og en spesielt kraftig brenselcellestabel på to ganger 150 kilowatt. I tillegg kommer et 70 kilowattimer batteri som skal kunne levere inntil 400 kilowatt ved behov.

GenH2 skal ha to motorer på 230 kilowatt hver, med mulighet for en makseffekt på 330 kilowatt over kortere perioder. De leverer et moment på henholdsvis to ganger 1577 newtonmeter og to ganger 2017 newtonmeter.

Daimler har allerede gått sammen med Volvo Group om å utvikle slik teknologi for lastebiler. De har signert en intensjonsavtale, som blant annet innebærer at Daimler flytter all sin hydrogenvirksomhet til lastebildivisjonen.

Det er altså ikke usannsynlig at vi får se en Volvo lastebil med samme løsning.

GenH2 er basert på en eksisterende Actros dieselbil for langtransport. Den skal ha en bruttovekt på 40 tonn, og ha en nyttelast på 25 tonn.

Få detaljer utover dette er presentert. Det er for eksempel ikke kjent når bilen skal settes i produksjon. En gang i løpet av siste halvdelen av dette tiåret kan like gjerne være 2029 som 2025.

Mercedes-Benz eActros LongHaul skal kunne kjøre 500 kilometer på en lading. Foto: Daimler Trucks

Langtransport på batteri klar i 2024

Da er batterielektriske lastebiler nærmere markedet. Daimler Trucks har også lansert en Mercedes-Benz eAcrtos LongHaul for langtransport. Denne skal ha en rekkevidde på 500 kilometer, og være klar for serieproduksjon i 2024, heter det i pressemeldingen.

Og før dette kommer en utgave med rekkevidde på godt over 200 kilometer, som skal i produksjon neste år. Denne har produsenten vist frem tidligere, første gang i 2018.

Rekkevidden bør ikke være et problem, skal vi tro Daimler. Den med minst batteri er uansett ment for distribusjon, mens langtransportutgaven vil kunne lades mens sjåføren har hviletid. De viser til at europeiske regler uansett krever at sjåføren tar 45 minutter pause etter maks 4,5 timer.

Fra venstre: Mercedes-Benz eActros, Mercedes-Benz eActros LongHaul og Mercedes-Benz GenH2 Foto: Daimler Trucks

Kan lades under lossing og i pauser

På denne tiden skal batteriet kunne lades betydelig, såfremt bilen stanses ved en passende ladestasjon. De mener derfor at dette er et godt valg for transportører som kjører faste langtransportruter.

En viktig fordel for batterivariantene er at infrastrukturen er billig å etablere, og at den kan komme på plass før det i praksis er mulig å få opp et nettverk av fyllestasjoner med flytende hydrogen. Det er dessuten mulig å etablere lading ved terminaler, slik at disse lastebilene kan lades under lossing og lasting.

Alle bilene er basert på Daimlers nye elektriske plattform kalt ePowertrain, enten de går på batteri eller hydrogen. Dette inkluderer en motorenhet kan eDrive, som er en aksel med to motorer og gir integrert. Det skal gjøre løsningen kompakt, og blant annet gi plass til større batteri.

Siden dette er en modulær løsning skal den kunne tas i bruk på tunge og lettere lastebiler, og det skal være enkelt å tilpasse bilene etter kundenes behov.