Mercedes-Benz planlegger ingen ny hydrogenbil

I forrige uke ble det kjent at Daimler og Volvo går sammen om å utvikle brenselceller til lastebiler. Sammen skal de gjøre hydrogenlastebiler klare for serieproduksjon.

Samtidig går det mot stans i utviklingen av personbiler med brenselceller hos Daimler. De lanserte for noen år tilbake en utgave av SUV-en GLC med brenselceller. Den siste av til sammen 3000 eksemplarer ruller snart ut av fabrikken, og med den blir det en usikker fremtid for hydrogenbiler med stjerne i fronten.

GLC F. Cell får ingen oppfølger. Mercedes ønsker å fokusere energien sin på batterielektriske biler, skriver avisen Süddeutsche Zeitung.

De flytter all aktivitet rundt brenselceller til lastebilsamarbeidet med Volvo. Dette samarbeidet er organisert som et fellesforetak mellom de to, hvor de eier halvparten hver. Volvo må inn med 600 millioner euro for sin halvpart.

Billigsalg

Daimler har puttet inn hele sin brenselcelledivisjon, som har over 25 års erfaring med utvikling av teknologien. De har latt divisjonen gå billig, skriver avisen.

Samtidig er det trolig lenge til hydrogenlastebiler blir et vanlig syn. Prisen gjenspeiler at det er mye utvikling som skal til før hydrogenlastebiler blir konkurransedyktige. Daimler Trucks-leder Martin Daum sier til avisen at slike må kjøre i ti år og ha ytelsen og effektiviteten til diesellastebiler. Det siste blir det vanskeligste, tror han.

Daimler har en litt vaklende fortid når det kommer til teknologien. Tidligere Daimler-sjef Dieter Zetsche sa for tre år siden at de ville redusere sine aktiviteter rundt hydrogenbiler. Et halvår senere snakket de igjen frem brenselceller som en del av fremtidens drivlinjer for personbiler.

Dette var i forbindelse med at GLC F-Cell skulle vises frem i produksjonsutgave høsten 2017. Men nå er det altså stopp også for denne bilen.

Liten hydrogenoptimisme

BMWs hydrogenkonsept skal produseres i en liten serie, men BMW ser ikke for seg noen hydrogenbil i vanlig produksjon med det første. Foto: BMW

Daimlers holdning til hydrogen i personbiler ser ut til å være omtrent som BMWs. De presenterte nylig detaljer om hydrogendrivlinjen i en kommende demonstrasjonsbil basert på SUV-en X5, som skal lages i en liten serie i 2022.

Tross mange års teknologiutvikling, og samarbeid med Toyota, ser ikke BMW hydrogen i personbiler som et alternativ på kort sikt. Et manglende nettverk av fyllestasjoner skal være en av de viktigste årsakene.

Audis hydrogenkonsept h-tron quattro concept. Bilde: Audi

Dermed er det batterielektriske biler som er fokus også hos BMW.

Sist, men ikke minst; Volkswagen har flagget samme holdning som de to andre tyskerne. De tror at det vil gå minst ti år før personbiler med hydrogenbrenselceller kan konkurrere mot elbiler. VW legger ikke ned FoU-arbeidet på hydrogen, men sier at fokuset nå er på batteribiler.