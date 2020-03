BMW viser fram hydrogenbil, men tror det er mange år til de kommer til å lage en

BMW viste frem en hydrogenbil basert på SUV-en X5 under IAA-messen i Frankfurt i høst. Det var slunkent med detaljer om konseptbilen, kalt «BMW i Hydrogen NEXT».

Nå har de presentert flere detaljer om drivlinjen til det som kan komme til å bli en hydrogendrevet SUV en gang i fremtiden. Da konseptet ble presentert antydet BMW-sjef Oliver Zipse at den kunne komme på veien i 2022. I pressemeldingen understrekes det at konseptet ikke er ment for serieproduksjon.

BMW har siden 2013 samarbeidet med Toyota om utvikling av en hydrogendrivlinje, og det er formodentlig resultatet av dette samarbeidet vi nå får se. BMW melder at samarbeidet med den japanske bilgiganten skal fortsette.

BMW er blant bilprodusentene som ikke har kommunisert noen klar visjon om at det er batterielektriske biler som er fremtiden. Det samme kan vel også sies om hydrogenbiler, som de omtaler som noe de potensielt kan legge til i modellporteføljen.

Valgmuligheter

Det er dermed en relativt uforpliktende presentasjon det her er snakk om. Det hele er en del av BMWs såkalte «Power of Choice»-strategi, som innebærer å tilby ulike teknologier til ulike behov.

Konseptbilen «i Hydrogen NEXT» har to 700 bars hydrogentanker som kan lagre inntil seks kilo hydrogen. Brenselcellene kan levere inntil 125 kilowatt. Kombinert med et litiumionbatteri kan bilen yte inntil 275 kilowatt en periode, til batteriet er tomt.

En av tankene er plassert gi bilens lengderetning, mens den andre er plasser på tvers, under baksetene. Brenselcellene befinner seg i motorrommet, mens batteriet sitter under bagasjerommet.

Under batteriet sitter en elmotor, som skal være det samme motoren som skal brukes i BMWs kommende elbil iX3.

BMWs hydrogenkonsept skal produseres i en liten serie, men BMW ser ikke for seg noen hydrogenbil i vanlig produksjon med det første. Foto: BMW

BMW oppgir ingen rekkevidde, men om vi sammenligner med Hyundai Nexo, som har en hydrogenkapasitet på 6,3 kg og rekkevidde på 666 km, så burde BMWs konsept i alle fall by på en rekkevidde på minst 500 kilometer etter WLTP-kjøresyklus.

Brenselcellene er basert på teknologi utviklet med Toyota, men skal være produsert av BMW. Hvor mye som rent faktisk er utviklet av BMW vet de nok bare selv.

Satser på hydrogen, men infrastrukturen mangler

BMW hevder at konseptet er en bekreftelse på at de satser på hydrogenteknologi. Samtidig sier BMW-styrets FoU-ansvalige Klaus Fröhlich at de er overbevist om at det i fremtiden vil eksistere forskjellige drivlinjer side om side, og at ingen enkeltløsning vil dekke alle behov.

Hydrogendrivlinje omtale som noe som kan tenkes å bli en del av BMWs drivlinjer på lang sikt. De sier at det vil gå en stund før de vil tilby biler med slik drivlinje.

Det skyldes først og fremst at et tilstrekkelig rammeverk enda ikke er på plass.

BMWs hydrogendrivlinje. Foto: BMW

– Slik vi ser det må først hydrogen som energibærer produseres i tilstrekkelige mengder til en konkurransedyktig pris ved bruk av grønn elektrisitet. Hydrogen vil da primært bli brukt i applikasjoner som ikke kan elektrifiseres direkte, slik som tungtransport over lange avstander, sier Fröhlich i pressemeldingen.

Det vil da kreves et paneuropeisk nettverk av fyllestasjoner. Det eksisterer ikke i dag.

Elbil er den nære fremtiden

Frem til det er realitet, er planen å fortsette å utvikle teknologien, slik at drivlinjene kan produseres til en fornuftig pris.

På kort sikt er det batterielektriske biler som er BMWs elbilfremtid. De planlegger å lansere 12 elbiler innen 2023.

En liten serie hydrogen-X5 skal etter planen produseres i 2022 som et pilotprosjekt. BMW ser for seg å tidligst tilby en hydrogenbil i serieproduksjon i løpet av andre halvdel av dette tiåret, altså mellom 2025 og 2030.