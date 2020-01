Volkswagen kutter hydrogen til fordel for elbil

Volkswagen-gruppens leder, Herbert Diess, kjenner på presset. Bilverdenen er i endring, og ser ikke ut som den gjorde for bare få år siden.

I et møte med gruppens ledere i går sa han at den tradisjonelle bilprodusentens tid er over, ifølge Automotive News. For å unngå å bli fintet ut av nykommere, advarer han om at Volkswagen kan bli det neste Nokia dersom de ikke endrer kurs i raskt tempo.

Det innebærer flere endringer, blant annet at produsentgruppen flytter fokus vekk fra hydrogenbiler, og for fullt jobber med batteridrevne elbiler.

Dermed skal Volkswagen redusere fokuset på brenselceller, ettersom det ifølge Diess vil gå minst et tiår før denne teknologien er konkurransedyktig mot elbiler. De legger ikke ned utviklingen.

Frykter en ny Nokia

Nokia 5530 var en av de tidlige trykkskjermmobilene fra Nokia etter iPhones ankomst. Den ble ingen suksess. Foto: Marius Valle

Nokia-analogien er antakeligvis passende. Mens Apple i juni 2007 åpnet salget av iPhone, og Google sammen med HTC i 2008 slapp den første Android-telefonen, var Nokia sent ute med å svare på trusselen.

Januar 2009 startet salget av deres 5800 XpressMusic. Telefonen hadde en utgave av operativsystemet Symbian tilpasset trykkskjermer, som selv på dette tidspunktet fremsto som gammeldags. Telefonen manglet mye av det Apple og Google hadde bakt inn i sine systemer. Den ble ingen suksess, og det samme kan sies om oppfølgerne, inkludert systemet Meego som skulle ta over for Symbian.

Nokia slet i motbakke, og endte med å selge håndsettdivisjonen sin til Microsoft, som senere la den ned, etter at Microsoft hadde feilet med sitt Windows Mobile-operativsystem, og sågar forsøkt seg med Android-telefoner.

Nokia gikk fra å være den dominerende aktøren i mobilmarkedet, til å bli utslettet på få år.

Volkswagen ID. 3. Foto: Mathias Klingenberg

I denne analogien er kanskje elbilene Android og iPhone, diesel og bensin Symbian, og brenselceller Meego.

Det blir likevel litt for enkelt, ettersom utfordringene handler om mer enn bare motorer. Programvare, selvkjøring og mobilitetstjenester er noen stikkord.

Frykter det kan bli vanskelig

– Det store spørsmålet er: Er vi raske nok? spør Diess retorisk.

Han tror at dersom Volkswagen fortsetter i det nåværende tempoet, kommer det til å bli veldig vanskelig for dem.

Han trekker frem at de trenger å bli bedre på programvare og kjøretøyelektronikk, i tillegg til å produsere langt flere elbiler og batterier som gjør det mulig å møte utslippskravene i ulike markeder.

Han beskriver utfordringen som den vanskeligste Volkswagen noen gang har stått overfor.

Et annet problem for tyskerne er lønnsomheten. Å selge mange biler er én ting. Hvorvidt man klarer å tjene penger på dem er noe annet. Derfor mener herr Diess at gruppen må fokusere mer på fortjenestemargin enn salgsvolum. Han viser til Bentley, som selger 10.000 biler i året, uten at de tjener penger på dem. Han ville foretrukket at de solgte 5000 biler i året og hadde 20 prosent margin, sier han ifølge Automotive News.

Mye rart skal skje før VW ID. 3 ikke blir en storselger i Norge. Foto: Paal Kvamme

Dermed ønsker han at selskapet fokuserer på sine styrker, og gir slipp på alt som ikke bidrar til å oppfylle målene.

Vil subsidiere industrien

Det elektriske skiftet i bilindustrien er en utfordring for flere enn Volkswagen-merkene. Bilindustrien er den viktigste i Tyskland, og klarer de ikke å henge med kan det få store konsekvenser for landet.

Bilprodusenter og fagforeninger har etterlyst hjelp fra de føderale myndighetene. I går ble det klart at Angela Merkels regjering er i ferd med sette i gang tiltak som skal bidra til å støtte industrien, skriver Reuters.

Planen er å innføre lønnssubsidier til bilprodusentene og deres underleverandører. Inntil videre er ingenting vedtatt, men dersom regjeringspartnerne SPD og CDU klarer å enes om hvordan det skal gjennomføres, og Riksdagen stemmer for planene, kan det gi en stabilitet dersom det blir nedgang i den tyske bilindustriens aktivitet.

Herbert Diess i samtale med Angela Merkel under et VW-arrangement i høst. Foto: Mathias Klingenberg

Lønnssubsidier gjør det mulig å unngå oppsigelser, men er samtidig kun lovlig å innføre dersom arbeidsmarkedet i sin helhet sliter. I praksis er det bare et tiltak som kan innføres i nedgangstider, og ble sist tatt i bruk under finanskrisen i 2008. Den gangen unngikk industrien masseoppsigelser.

SPDs forslag innebærer at arbeidstakere som går over på deltid får økonomisk støtte dersom de går over på videreutdannings- eller omskoleringsprogrammer.