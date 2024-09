Volkswagen under sterkt press – vurderer å stenge fabrikker i Tyskland

I mai i år advarte finansdirektør i Volkswagen (VW), Arno Antlitz, mot at konsernet bare hadde to-tre år på seg til å tilpasse seg skarp utenlandsk konkurranse -hovedsakelig fra Kina.

I forrige uke ble den allerede stramme tidsplanen kuttet med ett år.

– Vi har fortsatt ett år, kanskje to til å snu situasjonen. Men denne tiden må brukes godt, uttalte Arno Antlitz på et allmøte i Wolfsburg i forrige uke.

– Over tid har vi brukt flere penger på varemerket VW enn vi tjener inn. Det fungerer ikke på lang sikt, fortsatte finansdirektøren.

Treg overgang til el og svakt kinesisk marked

Europas største bilprodusent sender sjokkbølger inn i den globale bilindustrien med trusler om å stenge fabrikker i VWs hjemland for første gang i historien.

De to største utfordringene for VW har vært kjent lenge: Et svakere kinesisk marked og en tregere overgang enn ventet til elektriske biler.

Nyhetsbyrået Reuters har intervjuet sju kilder i VW. De peker på nye utviklingstrekk som gjør situasjonen enda verre for selskapet.

Den første bekymringen er at asiatiske rivaler som Byd, Chery og Leapmotor kan sette fart på planene om å bygge nye fabrikker i Europa dersom EU innfører høye tollsatser på elektriske biler fra Kina.

Priskutt får store konsekvenser

Den andre bekymringen er at de nylige priskuttene på VW-biler går sterkt ut over overskuddet i VW. Priskuttene har også overbevist ledelsen om at det går ut over konsernets konkurranseevne å være basert i høykostlandet Tyskland.

Volkswagen avviser å kommentere priskuttene. Administrerende direktør Cole Smead i en av Volkswagens eiere, Smead Capital, sier seg skuffet over konsernets prestasjoner.

– En av verdens største bilprodusenter klarer ikke å få overskudd med all den omsetningen. Tror jeg på at de kan opprettholde produksjonen i et land som etterspør så lite? Det er umulig, sier Smead til Reuters.

Rabattene undergraver også Volkswagens mål om å kutte kostnader med 10 milliarder euro innen 2026.

Magre overskudd

Personbildivisjonen noterte seg for magre 0,9 prosent overskudd i andre kvartal i år. I første kvartal var overskuddet 4 prosent.

Til sammenligning gikk de europeiske bilprodusentene Renault og Stellantis med henholdsvis 8,1 og 10 prosent overskudd i andre kvartal.

Inntjeningen fra Kina – Volkswagens største enkeltmarked – er nesten halvert det siste tiåret. Overskuddet var 2,6 milliarder euro i fjor. Overskuddet er forventet å øke til 3 milliarder innen 2030.

Mer enn halvparten jobber i Tyskland

En annen stor utfordring er lønnskostnadene i Tyskland som er blant de høyeste i Europa.

Rundt 120.000 av konsernets totalt 200.000 ansatte er hjemmehørende i Tyskland. Trusselen om nedleggelser utfordrer også det unike tyske samarbeidet mellom fagforeninger og ledelse.

Halvparten av styremedlemmene i VW er ansattrepresentanter. Ledelsen vil møte store utfordringer her dersom de vil gjennomføre oppsigelser.

I forrige uke protesterte 25.000 ansatte på et allmøte i konsernets hovedkvarter i Wolfsburg. Lederen i bedriftsforsamlingen, Daniella Cavallo, uttalte at det er ledelsen, ikke de ansatte, som er skyld i krisen. Hun satte klare grenser for hva som er uakseptabelt for de ansatte: Fabrikker må ikke legges ned, ingen lønnskutt eller lengre arbeidstid.

– Volkswagen lider fordi styret ikke har gjort jobben sin, sa Cavallo på allmøtet ifølge nyhetsbyrået DPA.