Mulig droneobservasjon på norsk kampflybase – PST koblet inn

Det var Forsvaret selv som meldte fra om observasjonene ved 6-tiden lørdag morgen, opplyser politiet.

– Det er for tidlig å si noe om hva dette er. Politiet tar meldingen på alvor og har iverksatt etterforskning, skriver politiet på politiloggen.

Ørland hovedflystasjon er blant annet hovedbase for Norges F-35 kampfly.

Flere observasjoner

Ifølge talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter Brynjar Stordal har vaktpersonellet ved basen gjort minst to observasjoner av den mistenkelige aktiviteten.

– Observasjonene er gjort over litt tid, sier han til NTB.

Stordal påpeker også at basen er godt utstyrt med overvåking.

Så langt er ikke flyoperasjonene påvirket, opplyser Stordal.

PST koblet inn

Også Politiets etterretningstjeneste (PST) er på saken.

– PST er rutinemessig orientert og er i tett dialog med våre nasjonale samarbeidspartnere som politiet og Forsvaret. Vi jobber nå med å finne ut av dette her, opplyser seniorrådgiver Eirik Veum til NTB.

Nylig var det en Nato-øvelse i området med 450 deltakere fra 16 nasjoner, opplyser Forsvaret ifølge NRK.

Mange henvendelser

Politiet opplyser om at de får mange henvendelser om droneaktivitet for tiden.

– Det skal være lav terskel for å melde inn hendelser, og politiet har lav terskel for å gjøre undersøkelser, skriver de.