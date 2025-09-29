Abonner
Forsvarsministeren: – Dette er overvåkingsdroner, ikke Shahed-droner

Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at droneobservasjonene i Norge dreier seg om overvåkingsdroner, ikke Shahed-droner.

Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier Norge har kapasitet til å skyte ned droner, men presiserer at droneobservasjonene i Norge ikke er bekreftet. Arkivfoto: Eirik Helland Urke
NTB
29. sep. 2025 - 15:32

Sandvik uttalte seg om droneobservasjonene under Warsaw Security Forum mandag, opplyser Aftenposten.

– Vi må huske, vi er ikke i krig. Droneobservasjonene vi nå etterforsker i Norge, det er ingen bekreftelse, det er ingen konklusjon. Men det er observasjoner, som er alvorlig. Det forstyrrer vår flytrafikk, og så klart er det alvorlig, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.

Verken politiet, Forsvaret eller Avinor har bekreftet om det faktisk er droner som er blitt observert i Norge, eller hvilke droner det eventuelt var.

– Vi har kapasiteter til å skyte ned droner. Men vi er ikke under angrep, og dette er overvåkingsdroner, ikke Shahed-droner. Ikke det vi har sett på andre deler av Nato-alliansens grenser, sa forsvarsministeren.

Shahed-droner er forhåndsprogrammert til å kretse over målet før de stuper ned og eksploderer.

Sandvik ba russerne om å operere med større sikkerhetsmarginer i nord, nær Norges grenser.

– Vi har sendt klare beskjeder og er forberedt 24/7 i nord, hvor vi har grense mot Russland, sa han.

