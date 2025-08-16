En død og flere skadet i togulykke i Danmark

Politiet i Syd- & Sønderjylland opplyser at én person er død etter togulykken sør på Jylland i Danmark fredag ettermiddag.

I alt 106 personer var involvert i ulykken, opplyser dansk politi i en pressemelding natt til lørdag. Fem er alvorlig skadet, to av dem kritisk.

Minst 16 skadet

Politiet fortalte på en pressekonferanse fredag kveld at i alt 16 personer er skadet i tillegg til to som er fløyet til sykehus og den omkomne. Ulike medier anslår på sin side antallet til mellom 20 og 24. Det er ikke avklart om den omkomne personen befant seg i toget eller i kjøretøyet.

Politiet opplyste også at toget traff en lastebil med gjødsel med stor hastighet, og at ulykken skjedde på en jernbaneovergang uten bom, men med lyd- og lyssignal.

Ulykken skjedde sør for Bjerndrup i Aabenraa kommune mellom Kliplev og Tinglev i Sønderjylland fredag ettermiddag. Toget var på vei til Sønderborg via Fredericia fra København. Banedanmark opplyser til dansk TV2 at de håndterer situasjonen som om det var en større og svært alvorlig ulykke.

Skoleelever om bord

Ifølge lokalavisen JydskeVestkysten var en gruppe elever fra en skole i Sønderborg med på toget. Flere av disse ble etter ulykken samlet i en sal hvor representanter fra Sønderborg kommune tar hånd om dem.

Ifølge TV-kanalen ankom et ambulansehelikopter ulykkesstedet like før klokken 17.30. Kanalen meldte også at politiet brukte hunder og droner i området. Et bilde viste toget som står på grusen ved siden av sporet.

Bilder fra stedet viser også at en togvogn har løsnet fra togsettet og veltet ut på åkeren, ifølge TV2 .

Dypt rystet

– Jeg er dypt rystet over togulykken ved Bjerndrup, som på tragisk vis har kostet menneskeliv og etterlatt flere alvorlig skadede, sier statsminister Mette Frederiksen i en uttalelse fredag kveld.

– Mine tanker går til de pårørende, de mange skadede og alle som nå er rammet av ulykken, heter det videre i uttalelsen.

Enkeltsporet strekning

Andreas Hald, pressesjef hos Banedanmark, sier at strekningen er enkeltsporet og stengt som følge av ulykken. Den kommer også til å være stengt i helgen.

Banedanmark har sendt en undersøkelsesgruppe til stedet, opplyser pressesjefen.

«Vi er massivt til stede sammen med øvrig redningsberedskap. Vi trenger arbeidsro på stedet, og uvedkommende må holde seg unna,» skrev politiet like før klokken 18.

Innsatslederen ved Brann & Redning Sønderjylland beskriver avsporingen som «en stor katastrofe», melder JydskeVestkysten.

Avisen skriver også at tyske ambulanser og et tysk legehelikopter kom til stedet. Helikopteret dro deretter i retning et sykehus i den tyske byen Flensburg.