228 kjemiske stoffer kan havne i havet fra havvindparker

Forskningen ble presentert tirsdag av det tyske sjøfarts- og hydrografiske byrået (BSH) i samarbeid med ekspertise fra Frankrike og Belgia. Funnene er publisert i Science Direct,

Det ble understreket at selv om 228 stoffer er funnet i havvindparker, er det usikkert hvor mange av kjemikaliene som faktisk slippes ut i havet.

– Videre forskning på utslipp og potensielle konsekvenser er nødvendig, skriver BSH i sin pressemelding.

Av de 228 stoffene anses 62 anses som spesielt relevante for miljøet og er oppført av Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA).

Dette er kjemikalier som kan være giftige, påvirke hormoner eller være kreftfremkallende. Mange brytes ikke ned og kan akkumuleres i næringskjeden, skriver gruppen i Marine Pollution Bulletin.

Les også: For første gang: Elfly fløy ruten fra Stavanger mot Bergen

Mangler konsekvenskunnskap

Rundt 70 prosent av kjemikaliene stammer hovedsakelig fra systemer som skal motvirke korrosjon, mens 10 prosent kommer fra oljer og smøremidler. Ytterligere utslipp kommer fra kjøle- og brannslukningsmidler.

Mens fordelene ved havvind har blitt hyllet og framhevet som renere energikilde enn olje, gass og kull, har stadig flere etterlyst forskning på hvordan disse kraftverkene påvirker miljøet: Livet på bunnen og i havet, og i luften. Støy, elektromagnetisk stråling og lysrefleksjoner er også temaer blant annet Fornybar Norge etterlyser mer kunnskap om.

– Fornybar Norge mener norsk havvind må utvikles på en bærekraftig måte. Det er viktig at miljøhensyn ivaretas i konsesjonsprosessen. Det vil være et behov for økt felles kunnskap om de totale effektene av havvindutbygging i norske farvann, og grundige konsekvensutredninger er en viktig del av veien mot de første norske havvindprosjektene, skriver de på sine nettsider.

Løsningsorientert

BSH sier en måte å måle utslipp på vil være å måle konsentrasjonene av utvalgte stoffer før bygging og under drift av havvindparker. Studien viser også at visse utslipp kan unngås ved å bruke alternative korrosjonsbeskyttelsessystemer, lukkede kjølesystemer eller biologisk nedbrytbare driftsmaterialer. – Imidlertid mangler det bransjespesifikke standarder, som de som brukes i skipsfart, påpeker BSH, som har base i Hamburg.

I Tyskland krever noen av de gjeldende forskriftene at prosjektutviklere sender inn en plan til BSH i planleggingsfasen. Der skal det identifiseres potensielle utslipp og skissere hvordan slike skal reduseres.

Forskerne håper at tverrfaglig samarbeid vil føre til internasjonale retningslinjer, og at videre forskning kan avgjøre hvor mange av stoffene vindparkene faktisk slipper ut.