Tidligere E6-byggeleder: – Ikke overrasket over at det raste der

– Det er vanskelig å bygge der, så jeg er ikke overrasket over at det raste der. Men jeg er overrasket over at det raste, fordi det skal være undersøkt, og tiltak skal være iverksatt, sier Gunleik Hoffmann til Adresseavisen.

Hoffmann var byggeleder da E6 mellom Ronglan og Vassmarka ble bygget ut i 2018. Statens vegvesen hadde den gang strenge restriksjoner under utbyggingen på grunn av forekomsten av kvikkleire, som var hovedårsaken til at det kun ble bygget to felt i stedet for fire.

– Tøffe i sporvalget

Hoffmann synes det er bemerkelsesverdig at Bane Nor har valgt å legge krysningsspor til strekket ved Nesvatnet.

– Jeg synes de har vært tøffe i sporvalget. Jeg er overrasket over at de la det der, med den kjennskapen jeg har til forholdene, forteller Hoffmann.

Har ringt flere ganger

En kvinne som bor i ett av de tre husene som er evakuert etter det store skredet, sier til Innherred at hun har gått og ventet på at noe sånt skulle skje.

– Jeg må si at dette har jeg ventet på. Jeg har ikke sovet om nettene de siste månedene, for jeg har ventet på at det skulle skje. Jeg vet ikke hvor mange telefoner jeg har tatt til Bane Nor om dette, sier hun til avisen.

Lørdag morgen gikk det et ras over E6 i Levanger, ved Nesvatnet seks mil nordøst for Trondheim sentrum. Det er bekreftet at en mann er tatt av raset.