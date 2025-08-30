Stort ras har delt E6 i to

Én person er bekreftet tatt av raset som har gått over E6 i Levanger. To boliger er evakuert, og minst én bil har havnet i vannet.

Politiet meldte om hendelsen like før klokken 9 lørdag morgen, og nødetatene var raskt på stedet.

– Det er snakk om et større ras, opplyser Ellen Maria Brende i Trøndelag politidistrikt.

Politiet opplyser at alle nødetater er på stedet og gjør livreddende arbeid.

Raset har gått over både nye og gamle E6 samt jernbanen på E6 ved Nesvatnet. Det er ventet at E6 blir stengt i lang tid fremover.

– Per nå er én person ikke gjort rede for, opplyser Brende.

Raset har gått over både nye og gamle E6 samt jernbanen på E6 ved Nesvatnet. Det er ventet at E6 blir stengt i flere dager. Foto: NTB

Bil havnet i vannet

Publikum oppfordres av politiet til å holde seg unna rasområdet.

– To boliger med til sammen tre personer tilhørende er evakuert, forteller Brende.

Det var også en bil som hadde havnet i vannet, og føreren av denne bilen er sendt til Levanger sykehus.

– Den bilen hadde tilfeldigvis en henger med en båt på, så han kom seg ut av bilen, hoppet over i båten og berget seg, forteller innsatsleder Karl Smaaland.

Politiet undersøker nå om flere biler har havnet i vannet.

Jernbanen er også rammet. Foto: NTB

Rød alarm

– Det er et jordras, muligens kvikkleire. Men årsaken til raset er uavklart, sier redningsleder i Hovedredningssentralen, Johan Mannsåker, til NRK.

Til Innherred sier redningslederen at det er fare for videre utglidning av jordmasser.

– Det er uoversiktlig hvem som er tatt og hvor mange. Nå mobiliseres det ganske stort, sier han.

Sykehuset i Levanger har ifølge lokalavisen slått rød alarm og kaller inn ekstra mannskap.

Røde Kors rykker ut

Distriktsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps Linda Kristin Evenset opplyser til NTB at de har 20 mannskaper på vei fra flere steder i Nord-Trøndelag samt 15 mannskaper fra Sør-Trøndelag.

De skal bidra i søket etter savnede, evakuering og sikring.

– Jeg har ikke helt oversikt over hva vi har med av utstyr, men vi stiller nok med både drone, ATV, båt og trolig også beredskapsambulanse, sier Evenset.

Arbeid i området

Bane Nor bekrefter til NRK at de holder på med arbeid i rasområdet denne helga.

Arbeidet dreier seg om stabilisering av grunnen langs dagens spor. Bane Nor skal også skifte ut fire stikkrenner og bygge et nytt fundament for det nye kryssingssporet.

– Vi jobber med å bygge et nytt krysningsspor ved Nesvatnet. Men jeg kan ikke si noe om dette arbeidet har noe med raset å gjøre, sier pressevakt Gunnar Børset til NRK.

Til Aftenposten forteller han at hele Trøndelag har dårlige grunnforhold pga store forekomster av kvikkleire.

– Så dette er ganske standard arbeid, sier han til avisen.

Han vil ikke spekulere i om dette arbeidet kan ha utløst raset.

Bane Nor skriver på sine hjemmesider at det i utgangspunktet er buss for tog på Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø denne helga grunnet planlagte arbeider.