Samferdsel

Bane Nor stanser arbeidene på ytterligere to krysningsspor

Arbeidet på to store prosjekter på jernbanen i Levanger og Stjørdal stanses etter kvikkleireskredet ved Nesvatnet i Levanger lørdag.

Dronebilde over raset ved Nesvatnet utenfor Levanger. Både her og på to andre steder der Bane Nor skal bygge krysningsspor for jernbanen, er arbeidet nå stoppet opp. Arash A. Nejad
NTB
4. sep. 2025 - 07:11

– I etterkant av raset på lørdag ønsker vi å gjøre ny vurdering av vårt planlagte arbeid på Alstad og Østborg. Det er av sikkerhetsmessige årsaker, sier presseansvarlig Anne Kirkhusmo i Bane Nor til Adresseavisen.

Det var lørdag morgen at det større kvikkleireskredet gikk over både nye og gamle E6, samt jernbanen, ved Nesvatnet i Levanger kommune. En dansk arbeider er savnet, og skredet ødela både europaveien og jernbanen og førte til stans i togtrafikken på strekningen og et puslespill av omkjøringsruter for veitrafikken.

Usikkert når arbeidet kan starte igjen

Kirkhusmo opplyser at arbeidet ved Alstad ble stanset etter skredet ved Nesvatnet. På Østborg hadde de imidlertid ennå ikke kommet fullt i gang. Nå er det usikkert når arbeidet kan starte opp igjen.

– Der skulle vi etter planen begynne å jobbe med å stabilisere grunnen senere i høst, sier Kirkhusmo til avisen.

Med de nye krysningssporene er målet å redusere forsinkelser og gjøre det mulig å ha to avganger i timen på Trønderbanen. Med krysningsspor kan togene passere hverandre i fart.

En mann er antatt omkommet i skredet sør for Levanger. Han var ansatt i ingeniørselskapet Niras og jobbet med geoteknisk rådgivning for Bane Nor.
Kommentar

Nesten umulig å være fagpersonen som setter ned foten

Ulik risiko

Ifølge NVEs aktsomhetskart ligger alle de tre planlagte krysningssporene i mulige fareområder for kvikkleireskred. Bane Nor skal nå se nærmere på beslutningen om å legge krysningsspor i slike områder, sier Kirkhusmo.

I en risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2022 ble områdestabiliteten ved Nesvatnet vurdert som tilfredsstillende og med «lav sannsynlighet for kvikkleireskred,» skriver avisen. Her ble risikograden satt til gul på en skala som har nivåene grønn, gul og rød. Grønn betyr at risikoen er akseptabel, gul at tiltak bør vurderes, rødt at tiltak er påkrevd.

På Østborg, som ligger øst for Levanger sentrum, er faregraden vurdert til rød, med flere passeringer gjennom kvikkleire. På stedet for krysningsspor i Alstad i Skatval kommune er risikoen satt til gul.

Både vei og jernbane ble tatt av skredet ved Nesvatnet i Levanger.
