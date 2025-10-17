Polsk domstol avgjør om Nord Stream-mistenkt skal utleveres

46-åringen ble pågrepet tidligere i måneden i Pruszków utenfor Warszawa og har sittet i varetekt siden.

Mannen er utdannet dykker, og tysk påtalemyndighet mistenker ham for å ha deltatt i sabotasjeaksjonen der de to gassrørledningene i Østersjøen ble sprengt i september 2022.

«Volodymyr Z» ble etterlyst av Tyskland alt i juni i fjor, men flyktet da fra Polen til Ukraina. Han ble pågrepet da han returnerte til Polen.

Peker mot Ukraina

Nord Stream 1-rørledningen fraktet tidligere russisk gass til Tyskland, mens Nord Stream 2-rørledningen ennå ikke var tatt i bruk. Russiske Gazprom er hovedeier av begge.

Gravejournalister i tyske Süddeutsche Zeitung og radiostasjonene WDR/NDR , den polske nettavisen Frontstory , svenske Expressen og danske Berlingske avdekket tidlig at sporene etter sabotasjeaksjonen pekte mot Ukraina.

Ved hjelp av egne undersøkelser og gode kilder blant tyske etterforskere avdekket de at den drøyt 50 fot store seilbåten Andromeda befant seg i området da rørledningene ble sprengt.

Les også: Støre: Norge er klare til å betale for ett Patriot-system til Ukraina

Militært sprengstoff

Båten var leid av fem menn og en kvinne og la ut fra Hohe Düne noen mil nord for Rostock i Tyskland, og den befant seg i området der rørledningene ble sprengt.

Tysk politi fant også spor av militært sprengstoff da de undersøkte seilbåten, og identifiserte flere av dem som var om bord som ukrainere.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Slik får montørene et bevisst forhold til sikkerhet

The New York Times har med henvisning til etterretningskilder også konkludert med at Ukraina trolig sto bak, noe president Volodymyr Zelenskyj har benektet.

Pågrepet i Italia

I august ble en annen ukrainer pågrepet i Italia, også han etterlyst av Tyskland. Ifølge tyske Der Spiegel var mannen om bord i seilbåten som ble brukt under aksjonen.

En italiensk domstol har imidlertid avvist Tysklands begjæring om utlevering av 49-åringen, som er identifisert som «Serhij K».

Mannen, som har bekreftet at han har bakgrunn som soldat, nekter å ha vært involvert og motsetter seg utlevering til Tyskland.

Les også: Vil gi nye 85 milliarder: – Vi har investert i ukrainsk droneindustri

Strid i Polen

Tysklands krav om utlevering av «Volodymyr Z» har ført til politisk strid i Polen, der statsminister Donald Tusk nylig sa at det ikke er i landets interesse å straffeforfølge eller utlevere mannen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Mesterlig måleteknologi bidrar til sirkulærøkonomi på renseanlegg

Dette ble nylig gjentatt av den polske sikkerhetstjenesten (BBN), som er direkte underlagt president Karol Nawrockis.

– Det er i den polske statens vitale interesse at de påståtte gjerningsmennene bak skadene på Nord Stream 1 og 2 unngår straffeforfølgelse for denne handlingen, het det i en kunngjøring fra BBN.

Det er ventet at domstolen avgir rettskjennelsen rundt klokken 12 i dag.