Norge gir luftvern for syv milliarder kroner til Ukraina

– Sammen med Tyskland sørger vi nå for at Ukraina får kraftfulle luftvernsystemer. Tyskland og Norge samarbeider svært nært om å støtte Ukraina i kampen for å forsvare landet og beskytte sivilbefolkningen mot russiske luftangrep, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Norge og Tyskland skal betale for to Patriot-systemer inkludert missiler. I tillegg bidrar Norge til anskaffelse av luftvernradarer fra den tyske fabrikanten Hensoldt og luftvern fra Kongsberg.

Offentliggjøringen kommer en drøy måned etter at Støre møtte Tysklands forbundskansler Friedrich Merz i Berlin.

– Norge er klare for å bidra med økt finansiering av luftvern for Ukraina, sa Støre da.

– Stor investering

Det amerikanskproduserte Patriot-systemet har vært noe Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ved flere anledninger har etterlyst. Donald Trump har sagt at han er villig til å gi ukrainerne det, mot at Europa betaler.

– Dette er en stor investering i effektivt luftvern. Støtten vil gi Ukraina viktige virkemidler for å beskytte ukrainske liv og bidra til et sterkere forsvar, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap).

Missiler med ødeleggende kraft

I uttalelsen fra regjeringen beskrives Patriot som «et svært effektivt luftvernsystem som kan bekjempe flere trusler, spesielt taktiske ballistiske missiler».

– Disse missilene har stor ødeleggende kraft, og kan ikke stanses av vanlig luftvern. Patriot har langtrekkende radar, missiler med svært høy hastighet og lang rekkevidde. Disse egenskapene i sum gjør at Patriot kan bekjempe ballistiske missiler, heter det i uttalelsen.

Tysklands forsvarsminister sier dette er et betydelig tiltak for den ukrainske forsvarsevnen.

– Med utgangspunkt i vårt utmerkede samarbeid med Norge er vi svært takknemlige for at vi samarbeider om dette støttetiltaket, og at vi dermed sammen vil styrke Ukrainas luftforsvarsevne betydelig, sier Boris Pistorius.