Abonner
Forsvar

Norge gir luftvern for syv milliarder kroner til Ukraina

Regjeringen varsler på Ukrainas uavhengighetsdag at de vil bidra med syv milliarder kroner til ukrainsk luftvern. 

Et norsk-tysk samarbeid skal styrke det ukrainske luftforsvaret. Prislappen er syv milliarder kroner.Her er Jonas Gahr Støre avbildet med forbundskansler Friedrich Merz i Berlin.
Et norsk-tysk samarbeid skal styrke det ukrainske luftforsvaret. Prislappen er syv milliarder kroner.Her er Jonas Gahr Støre avbildet med forbundskansler Friedrich Merz i Berlin. Foto: Markus Schreiber / AP / NTB
NTB
24. aug. 2025 - 09:38

– Sammen med Tyskland sørger vi nå for at Ukraina får kraftfulle luftvernsystemer. Tyskland og Norge samarbeider svært nært om å støtte Ukraina i kampen for å forsvare landet og beskytte sivilbefolkningen mot russiske luftangrep, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Norge og Tyskland skal betale for to Patriot-systemer inkludert missiler. I tillegg bidrar Norge til anskaffelse av luftvernradarer fra den tyske fabrikanten Hensoldt og luftvern fra Kongsberg.

Offentliggjøringen kommer en drøy måned etter at Støre møtte Tysklands forbundskansler Friedrich Merz i Berlin.

– Norge er klare for å bidra med økt finansiering av luftvern for Ukraina, sa Støre da.

Les også:

Ukrainsk droneangrep satte oljedepot i Sotsji i brann

– Stor investering

Det amerikanskproduserte Patriot-systemet har vært noe Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ved flere anledninger har etterlyst. Donald Trump har sagt at han er villig til å gi ukrainerne det, mot at Europa betaler.

– Dette er en stor investering i effektivt luftvern. Støtten vil gi Ukraina viktige virkemidler for å beskytte ukrainske liv og bidra til et sterkere forsvar, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap).

Missiler med ødeleggende kraft

I uttalelsen fra regjeringen beskrives Patriot som «et svært effektivt luftvernsystem som kan bekjempe flere trusler, spesielt taktiske ballistiske missiler».

– Disse missilene har stor ødeleggende kraft, og kan ikke stanses av vanlig luftvern. Patriot har langtrekkende radar, missiler med svært høy hastighet og lang rekkevidde. Disse egenskapene i sum gjør at Patriot kan bekjempe ballistiske missiler, heter det i uttalelsen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
Teknisk Ukeblad Media
TU-appen gir deg raskere tilgang til de viktigste nyhetene om teknologi

Tysklands forsvarsminister sier dette er et betydelig tiltak for den ukrainske forsvarsevnen.

– Med utgangspunkt i vårt utmerkede samarbeid med Norge er vi svært takknemlige for at vi samarbeider om dette støttetiltaket, og at vi dermed sammen vil styrke Ukrainas luftforsvarsevne betydelig, sier Boris Pistorius.

Keir Starmer (t.v.) og Jonas Gahr Støre er blitt gode venner siden de møttes første gang i 2017, da som opposisjonsleder i henholdsvis Storbritannia og Norge. Her er de om bord på det britiske fregatten HMS St Albans.
Les også:

Støre hadde besøk av Starmer – vil ikke røpe fregatt­beslutning

ForsvarKrigen i UkrainaLuftvern
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Fra usikker student til ombruksrådgiver i bærekraftig byggebransje!
Les mer
Fra usikker student til ombruksrådgiver i bærekraftig byggebransje!
Servi Group
Senioringeniør Hydraulikk / Mekatronikk
Norconsult AS
Nyutdannet sivilingeniør geoteknikk
COWI AS
Senior VVS-Ingeniør
Gran kommune
Enhetsleder vann og avløp
En tjeneste fra