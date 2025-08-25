Støre: Vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina også til neste år

Støre ankom Kyiv med nattoget mandag morgen. Med i bagasjen hadde han forslaget om milliardbevilgningen.

– Ukrainas forsvarskamp er inne i en avgjørende tid. Samtidig med samtalene om våpenhvile og fred, pågår krigen i Ukraina for fullt. I den situasjonen er det viktig å markere fortsatt sterk støtte til Ukraina, politisk, økonomisk og militært, sier Støre.

Han holdt en felles pressekonferanse med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i presidentpalasset mandag formiddag.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Cybersikkerhet: – KI senker terskelen for hvem som kan gjøre skade

– Vi mener det er spesielt viktig å videreføre den ekstraordinære støtten gjennom Nansen-programmet, og at det er riktig å formidle dette til ukrainerne under dette besøket, sier Støre videre.

Les også: VG: Norge gir Ukraina en milliard kroner til gass

Samlet støtte på 275 milliarder kroner

Den norske støtten gis gjennom Nansen-programmet.

I april vedtok Stortinget å øke støtten for 2025 med 50 milliarder kroner til totalt 85 milliarder kroner. Dersom Stortinget vedtar budsjettforslaget for 2026, videreføres dermed den ekstraordinære støtten også til neste år.

Statsminister Jonas Gahr Støre og president Volodymyr Zelenskyj. Foto: Heiko Junge/NTB

Den samlede støtten Norge hittil har gitt til Ukraina, vil da komme opp i om lag 275 milliarder kroner, opplyser regjeringen i en pressemelding.

Budsjettforslaget blir etter planen lagt fram i begynnelsen av oktober. Støre har håp om at forslaget blir vedtatt og påpeker at det er en samlet og bred enighet om Ukraina-støtten blant partiene på Stortinget.

– Vi støtter Ukrainas kamp for frihet, selvstendighet og demokrati. Det er avgjørende for Ukraina, men også viktig for vår egen sikkerhet og trygghet i Norge og Europa. Dette er et tungt bidrag for vår felles fremtid, sier statsministeren.

Fakta om Nansen-programmet * Nansen-programmet ble lansert 16. februar 2023 av de parlamentariske lederne, statsministeren, finansministeren og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. * Alle partiene på Stortinget står bak Nansen-programmet. * Da programmet ble lansert, var støtten 15 milliarder kroner hvert år i tidsrommet 2023-2027, totalt 75 milliarder kroner. * Siden har den økonomiske støtten blitt utvidet ved flere anledninger. I 2024 var støtten 27 milliarder kroner. * Høsten 2024 ble partiene på Stortinget enige om å utvide Nansen-programmet. Programmet ble forlenget med tre år, til og med 2030. Det ble etablert et «gulv» for årlig finansiering på 15 milliarder kroner. Bevilgningen i 2025 ble samtidig økt fra 15 til 35 milliarder kroner. Totalt ble rammen for programmet økt til 155 milliarder kroner. * I april i år vedtok et samlet Storting en ekstraordinær tilleggsbevilgning i 2025 på 50 milliarder kroner. Med dette ble den samlede støtten i år økt til 85 milliarder kroner, og rammen for Nansen-programmet utvidet til 205 milliarder kroner. * Dersom 2026-budsjettet blir vedtatt, blir den samlede rammen for Nansen-programmet fram til 2030 275 milliarder kroner. Vis mer

Mesteparten av pengene går til militær støtte

Vi står i den mest alvorlige sikkerhetssituasjonen siden andre verdenskrig, legger han til.

– Det pågår en fullskala krig i Europa. Det siste halve året har Russland trappet opp drone- og missilangrepene mot Ukraina. Barn og familier blir drept og bygninger ødelagt. Med vårt forslag til neste års budsjett vil vi fortsatt støtte Ukrainas kamp, sier Støre.

Som i år vil hoveddelen av midlene gå til militær støtte, opplyser regjeringen. 50 milliarder går uavkortet til internasjonale initiativer og kjøp fra ukrainsk forsvarsindustri, på samme måte som i år.

– Fordelingen av de øvrige midlene er ikke endelig avgjort og vil bli gjenstand for diskusjon med partiene i Stortinget, heter det.